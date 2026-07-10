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Nhập trạch thế nào để vừa giản dị vừa an tâm?

(VTC News) -

Cách nhập trạch để vừa giản dị vừa tâm an, tránh âu lo từ những quy tắc truyền miệng không cần thiết.

Ngọc Nam -Hoa Châu
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