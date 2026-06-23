Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia vs CHDC Congo: Luis Diaz phá khối phòng ngự

(VTC News) -

Colombia đứng trước cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/16 World Cup 2026. Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp đội bóng Nam Mỹ dẫn đầu bảng K sau lượt trận đầu tiên, trong bối cảnh Bồ Đào Nha và CHDC Congo cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Trận Colombia vs CHDC Congo diễn ra lúc 9h ngày 24/6 trên sân Estadio Akron, Zapopan. Theo Opta, Colombia thắng trong 58% mô phỏng trước trận. Tỷ lệ hòa và khả năng CHDC Congo tạo bất ngờ cùng ở mức 21%.

Thông tin nhanh trận Colombia vs CHDC Congo Thời gian: 9h ngày 24/6. Sân: Estadio Akron, Zapopan, Mexico. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Colombia vs CHDC Congo

Colombia là đội duy nhất của bảng K giành trọn 3 điểm ở lượt mở màn. Điều này tạo ra lợi thế rõ ràng cho thầy trò HLV Nestor Lorenzo. Nếu thắng CHDC Congo, Colombia có thể sớm vượt qua vòng bảng và bước vào trận cuối gặp Bồ Đào Nha với tâm thế chủ động hơn.

Tuy nhiên, trận đấu này không đơn giản chỉ là bài toán của đội mạnh hơn về chất lượng đội hình. CHDC Congo hòa Bồ Đào Nha 1-1 sau khi bị dẫn bàn từ phút thứ 6. Đội bóng của HLV Sebastien Desabre không mất cấu trúc, giữ cự ly phòng ngự tốt và hạn chế Bồ Đào Nha còn 6 cú sút trong phần còn lại của trận đấu. Đó là tín hiệu cho thấy Colombia sẽ phải kiên nhẫn hơn so với trận gặp Uzbekistan.

CHDC Congo hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Colombia gặp không ít khó khăn trước Uzbekistan. Luis Diaz thể hiện đẳng cấp ngôi sao đúng lúc, ghi dấu giày vào 2 bàn thắng quan trọng. Phong độ của tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich có thể là chìa khóa cho đội bóng Nam Mỹ ở trận này. Nếu Diaz thắng được các pha một đối một ở biên trái, Colombia có thể kéo giãn hàng thủ CHDC Congo và tạo khoảng trống cho Luis Suarez hoặc Jhon Arias xâm nhập.

Khác với Uzbekistan, CHDC Congo có xu hướng phòng ngự thấp hơn và tranh chấp trực diện hơn. Nếu sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ hoặc chuyển sang 4 hậu vệ, điểm cốt lõi trong cách chơi của đại diện châu Phi vẫn là sự chặt chẽ ở trung lộ, khả năng che chắn trước vòng cấm và phản công nhanh qua Yoane Wissa, Cedric Bakambu hoặc Theo Bongonda.

Phong độ Colombia

Colombia khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Đây là kết quả quan trọng, bởi họ tận dụng tốt thời điểm Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa để vươn lên dẫn đầu bảng K. Colombia không thắng dễ dàng, nhưng bản lĩnh ở các thời điểm then chốt giúp họ giải quyết trận đấu.

Trong các kỳ World Cup gần đây, Colombia có thành tích vòng bảng tốt. Đội bóng Nam Mỹ thắng 6 trong 7 trận vòng bảng gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 5 bàn. Họ cũng ghi bàn trong 10 trận World Cup liên tiếp, chuỗi thành tích đang thuộc nhóm dài nhất tại giải đấu năm nay.

Luis Diaz là điểm sáng lớn nhất ở lượt mở màn. Cầu thủ chạy cánh này ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần, có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm Uzbekistan, thực hiện 4 pha rê bóng, thắng 8 pha tranh chấp và mang về 5 quả phạt. Khi Colombia cần một pha xử lý cá nhân để phá thế cân bằng, Diaz là lựa chọn đáng tin cậy nhất.

Colombia khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)

Phong độ CHDC Congo

CHDC Congo tạo một trong những bất ngờ đáng chú ý ở lượt mở màn khi hòa Bồ Đào Nha 1-1. Đây là điểm số đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của họ trong lịch sử World Cup, nếu tính cả lần tham dự năm 1974 dưới tên Zaire. Yoane Wissa ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 1, giúp đại diện châu Phi có kết quả lịch sử.

Điểm ấn tượng nhất của CHDC Congo là khả năng phòng ngự. Họ chỉ cầm bóng 24,6% trước Bồ Đào Nha, thấp nhất lượt trận mở màn, nhưng chỉ để đối thủ dứt điểm 7 lần. Trong một trận đấu mà Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, việc hạn chế số cú sút như vậy cho thấy tổ chức phòng ngự của CHDC Congo rất đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo vẫn cần cải thiện chất lượng cơ hội. Họ dứt điểm 8 lần trước Bồ Đào Nha, nhưng 6 cú sút đến từ ngoài vòng cấm và chỉ 2 lần đi trúng đích. Trước Colombia, đội bóng của HLV Desabre khó có nhiều thời lượng kiểm soát bóng. Vì vậy, hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái sẽ quyết định họ có thể tạo thêm bất ngờ hay không.

Thông tin lực lượng Colombia vs CHDC Congo

Colombia không ghi nhận ca chấn thương mới sau trận thắng Uzbekistan. HLV Nestor Lorenzo có đủ lựa chọn để điều chỉnh đội hình theo hướng kiểm soát hơn. Sau khi sử dụng sơ đồ 4-3-3 khá giàu tính tấn công ở trận đầu, Colombia có thể chuyển sang 4-2-3-1, với James Rodriguez đá sau trung phong Luis Suarez.

Sự thay đổi này giúp Colombia có thêm cân bằng ở tuyến giữa. Jefferson Lerma và Richard Rios có thể tạo lớp bảo vệ tốt hơn trước hàng thủ, trong khi Jhon Arias, James Rodriguez và Luis Diaz hỗ trợ Luis Suarez ở phía trên. Daniel Munoz tiếp tục là điểm lên bóng quan trọng từ cánh phải.

CHDC Congo cũng không có tổn thất lớn về lực lượng. Chancel Mbemba vẫn là thủ lĩnh hàng thủ, nhưng trung vệ này cần tránh thẻ phạt nếu không muốn gặp rủi ro ở lượt cuối. HLV Sebastien Desabre có thể cân nhắc giữa việc giữ sơ đồ 5 hậu vệ như trận gặp Bồ Đào Nha hoặc chuyển sang 4-3-3 để có thêm lựa chọn phản công.

Yoane Wissa và Cedric Bakambu nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò chính trên hàng công. Wissa không chỉ ghi bàn ở trận ra quân mà còn là cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên Colombia. Đây là hướng lên bóng đáng chú ý nhất của CHDC Congo.

Đội hình dự kiến Colombia vs CHDC Congo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa.

Dự đoán tỷ số Colombia vs CHDC Congo

Dự đoán Colombia - CHDC Congo: Đội nào thắng?

Colombia được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng xử lý ở 1/3 cuối sân. James Rodriguez có thể mở ra các đường chuyền giữa hai tuyến, còn Luis Diaz tạo sức ép trực diện bằng tốc độ và khả năng rê bóng. Nếu Colombia ghi bàn trước, trận đấu sẽ dễ đi theo hướng có lợi cho họ, bởi CHDC Congo buộc phải rời khỏi khối phòng ngự thấp.

Tuy nhiên, CHDC Congo không phải đối thủ phù hợp cho một trận thắng dễ. Họ vừa chứng minh khả năng giữ cấu trúc trước Bồ Đào Nha, đồng thời có Wissa và Bakambu đủ tốc độ để đe dọa phía sau hàng thủ Colombia. Nếu Colombia đẩy hậu vệ biên lên quá cao mà mất bóng ở trung lộ, đại diện Nam Mỹ có thể đối mặt với những pha phản công nguy hiểm.

Kịch bản hợp lý là Colombia kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo nhiều cú sút hơn nhưng phải chờ khoảnh khắc cá nhân để mở khóa trận đấu. CHDC Congo có cơ sở ghi bàn, nhất là từ phản công hoặc bóng cố định, nhưng Colombia vẫn nhỉnh hơn về số lựa chọn tấn công và khả năng kết thúc tình huống.

Dự đoán kết quả: Colombia 2-1 CHDC Congo.