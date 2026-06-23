Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 9h ngày 24/6

(VTC News) -

Trận Colombia vs CHDC Congo diễn ra lúc 9h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng K World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs CHDC Congo nhanh nhất.

CHDC Congo tạo nên bất ngờ lớn ở lượt trận mở màn khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1 sau màn ngược dòng đầy quả cảm. Trong khi đó, Colombia thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 3-1 trước đoàn quân Uzbekistan. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Colombia vs CHDC Congo Thời gian: 9h ngày 24/6. Sân: Estadio Guadalajara, Mexico. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo trên kênh nào?

Trận Colombia vs CHDC Congo được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 9h ngày 24/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Colombia đánh bại Uzbekistan 3-1 trong ngày ra quân. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo hôm nay

Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Colombia vs CHDC Congo đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Colombia vs CHDC Congo diễn ra lúc 9h ngày 24/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng K. Khung giờ thi đấu khá thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Colombia vs CHDC Congo

Colombia có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận đầu tiên. Dù từng để đối thủ quân bình tỷ số trong hiệp hai, đại diện Nam Mỹ vẫn kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả cơ hội để giành trọn 3 điểm. Sau lượt đấu mở màn, Colombia tạm thời dẫn đầu bảng K với 3 điểm. Xếp ngay phía sau là CHDC Congo và Bồ Đào Nha cùng có 1 điểm.

Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đang có đà hưng phấn sau màn ra quân thành công. Trước Uzbekistan, các pha lập công của Daniel Munoz, Luis Diaz và Jaminton Campaz đã giúp Colombia khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên đáng gờm tại bảng đấu.

Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo vừa tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1. Dù bị dẫn bàn từ sớm, thầy trò HLV Sebastien Desabre vẫn thi đấu kiên cường để giữ lại một điểm quý giá. Đại diện châu Phi có thể chưa sở hữu phong độ ổn định, nhưng sự lì lợm, kỷ luật và tinh thần chiến đấu luôn khiến họ trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 24/6 có 4 trận đấu. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trên sân Houston. Cùng bảng K, Colombia gặp CHDC Congo tại Estadio Guadalajara (Mexico). Trong khi đó, ở bảng L, trận đấu Anh vs Ghana và Panama vs Croatia sẽ diễn ra lần lượt ở sân Gillette (Mỹ) và sân Toronto (Canada).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.