Nhà sản xuất hé lộ 'những cái nhất' trong show Bản giao hưởng đại dương Phú Quốc

(VTC News) -

Tháng 11 này, show diễn “Bản Giao hưởng Đại dương” chính thức quay trở lại Thị trấn Hoàng Hôn vào lúc 19h50 mỗi tối. Đây sẽ là màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa, ánh sáng và thể thao mạo hiểm với quy mô lớn chưa từng có cùng công nghệ vượt trội và hệ thống ánh sáng tối tân cùng đội ngũ vận động viên trình diễn hàng đầu thế giới.

Show diễn mãn nhãn với quy mô chưa từng có.

Sau thành công vang dội của show diễn mùa đầu tiên, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, hợp tác với hai nhà sản xuất show lừng danh H2O Events và LaserVision, mang đến Phú Quốc một siêu phẩm nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng, pháo hoa và trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm năm 2025.

Ông Jack Ellison, Giám đốc H2O Events – Đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa với 30 năm kinh nghiệm, cho biết: “Bản giao hưởng đại dương năm nay là một chương trình có quy mô lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới để có được những kỹ thuật viên giỏi nhất, cả những vận động viên xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới, để tạo nên show trình diễn đa giác quan tốt nhất”.

Ông cũng cho biết, điểm mới của Bản giao hưởng đại dương chính là sự tích hợp chặt chẽ giữa màn trình diễn của H2O Events với nhiều công nghệ trình diễn khác nhau.

Đặc biệt Bản giao hưởng đại dương năm nay mang đến màn trình diễn ngoạn mục của pháo, với gần 1.000 quả tỏa sáng trên biển trời mỗi đêm. Theo ông Jack Ellison, sự đặc biệt của màn trình diễn pháo hoa năm nay là khoảng cách gần hơn với khán giả. “Chúng tôi có pháo trên mô tô nước tốc độ cao, pháo trên ván bay phản lực và cả những cánh diều nhảy múa trên bầu trời.

Lần đầu tiên chúng tôi lắp đặt sân khấu pháo trên mặt nước, với những hiệu ứng pháo như đi thẳng vào khán đài. Pháo hoa liên tục di chuyển như vậy sẽ giúp khán giả đắm chìm trong màn biểu diễn, để mỗi người dường như trở thành một phần của chương trình”.

Những màn pháo hoa ánh sáng rợp trời.

Điểm nổi bật của Bản giao hưởng đại dương mùa 2 còn đến từ dàn vận động viên hàng đầu thế giới trong bộ môn Jetski (mô tô nước) và Flyboard (ván đứng nước phản lực). Hàng loạt cái tên mới xuất hiện như Anton Popov, ba lần vô địch thế giới hạng mục chuyên nghiệp tại Hydroflight World Cup (2019–2020); Geoff Hulet - Đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada; Jorge Encabo - hạng 4 giải vô địch thế giới Hidro-Fly World Championship.

Bên cạnh đó là nhiều tên tuổi đã quen thuộc với khán giả mùa đầu tiên như Kristina Isaeva - Nữ vận động viên Flyboard số 1 thế giới, được mệnh danh là “Nữ hoàng trên không”; Lee Sak Yoon - Quán quân UAE Flyboard Competition...

Năm nay, H2O Events bổ sung thêm màn trình diễn của vận động viên Jetsurf (ván lướt phản lực). Những nữ vận động viên trong trang phục cánh bướm với đèn LED lộng lẫy nhẹ nhàng lướt trên mặt biển, khiến du khách ngỡ như được gặp gỡ những sinh vật trong huyền thoại.

Những vận động viên Jetsurf trong trang phục cánh bướm lộng lẫy.

Trình diễn pháo hoa sẽ được đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và đạo cụ của các vận động viên và độ chính xác được tính đến mili giây. Nhiệm vụ của các nghệ sĩ là trình diễn đúng nhịp ở mức độ tinh vi, do đó Jack cho biết họ cần những vận động viên giỏi nhất thế giới.

Điểm nhấn ấn tượng của phiên bản năm nay nằm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng và laser được thiết kế bởi LaserVision, thương hiệu đứng sau hàng loạt công trình trình diễn đình đám thế giới. LaserVision khai thác trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên cùng những kiến trúc biểu tượng của Phú Quốc để kiến tạo nên một sân khấu sống động.

Ông Shannon Brooks, Giám đốc LaserVision – Người trực tiếp thiết kế màn trình diễn ánh sáng, laser trong Bản giao hưởng đại dương, nhấn mạnh: “Điều khiến buổi diễn trở nên khác biệt chính là mức độ hòa quyện mà chúng tôi đạt được tại đây.

Giữa vô số biểu tượng như Cầu Hôn, hay Thị trấn Hoàng Hôn, thách thức của chúng tôi là tạo ra một tác phẩm không chỉ bổ sung, mà trở thành một phần không thể tách rời - như sợi vải đan nên bản sắc của vùng đất này. Phú Quốc thực sự là một nơi tuyệt đẹp, và show diễn này chính là lời tôn vinh dành cho vẻ đẹp ấy.”

Hơn 200 hiệu ứng ánh sáng, laser xuất hiện trong mỗi màn trình diễn, tạo nên một “bức họa chuyển động” kỳ ảo giữa không gian biển trời Phú Quốc. Ánh sáng được lập trình đồng bộ với âm nhạc, chuyển động của vận động viên và pháo hoa, khiến toàn bộ khu vực vịnh biển như biến thành một sân khấu khổng lồ – nơi mọi giác quan của khán giả đều được đánh thức.

Sân khấu mãn nhãn của laser và ánh sáng.

Geoffrey Hule - Đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada – Vận động viên mới trong mùa năm nay, chia sẻ: “Được góp mặt trong một show trình diễn mới mẻ, táo bạo và “điên rồ” nhất thế giới chính là điều khiến tôi sống hết mình mỗi ngày. Ở sân khấu nước tuyệt đẹp này, với khán giả bao quanh bốn phía, cảm giác thật giống như đang đứng giữa đấu trường cổ đại”.

Một trong những điều khiến dàn vận động viên cảm thấy yêu thích nhất là trang phục được thiết kế bởi Bao Rong - thương hiệu thiết kế phục trang danh tiếng từng hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều dự án nghệ thuật quốc tế, giúp mỗi chuyển động của vận động viên trở nên mềm mại, huyền ảo và đầy tính thị giác. Trên mỗi thiết bị bay cũng được gắn đèn led với nhiều màu sắc, giúp những vận động viên thỏa sức phô diễn những cú nhào lộn điêu luyện, giữa những tạo hình đầy tính thẩm mỹ như trái tim, hố đen vũ trụ hay thậm chí là dải ngân hà của ánh sáng và pháo hoa.

Những pha nhào lộn với hiệu ứng đèn led đầy ấn tượng.

Chỉ còn 1 ngày đếm ngược cho đêm diễn chính thức 1/11, đội ngũ kỹ thuật và vận động viên đang dốc sức tập luyện để mang Bản giao hưởng đại dương bùng sáng một lần nữa trên biển trời Phú Quốc, cũng như trên bản đồ du lịch thế giới.

“Sự kết hợp giữa Laser Vision và H2O đã đưa chương trình lên một tầm cao mới, điều mà chúng tôi tin và hy vọng sẽ là chương trình nước số một trên thế giới. Và còn một điều nữa. Hãy đến xem Bản giao hưởng đại dương và tôi chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời”, ông Jack Ellison nhắn nhủ với khán giả của show.