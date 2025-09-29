Người Việt mua xe máy điện nhiều hơn

(VTC News) -

Theo số liệu từ Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam đang trải qua một năm 2025 đầy khởi sắc. Doanh số liên tục duy trì đà tăng trưởng, riêng tháng 8 tăng tới 17,4%. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng cộng 2,08 triệu xe đã được bán ra, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2024.

Sức mua xe máy tại Việt Nam cải thiện ở hầu hết các phân khúc. Xe tay ga tăng 14,8%, xe số dù thị phần nhỏ nhưng bất ngờ tăng mạnh tới 65,6%.

Đặc biệt, mảng xe máy điện ghi nhận mức tăng ấn tượng: Phân khúc L1 (dưới 50cc) tăng 89%, trong khi phân khúc L3 (trên 50cc) vọt lên tới 197%.

Những con số này cho thấy xe điện đang là trào lưu mới nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và sự dịch chuyển sang phương tiện ít phát thải.

Xe máy điện tại Việt Nam đang được đón nhận.

Motorcycles Data trước đó cũng cho biết, Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, với mức tiêu thụ khoảng 209.000 xe máy điện mới, tăng trưởng hơn 99% trong nửa đầu 2025.

Kết quả này càng được củng cố khi Hà Nội, TP.HCM có lộ trình hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cùng với đó là các chương trình ưu đãi mạnh tay từ doanh nghiệp.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi liên tục ra mắt sản phẩm mới, trong đó có các mẫu xe trang bị 2 pin và hệ thống trạm đổi pin. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, doanh số của hãng tăng tới 447%, giúp VinFast giữ vững ngôi đầu phân khúc xe điện, đứng thứ 3 toàn thị trường sau Honda và Yamaha.

Vị trí thứ 2 là Yadea với mức tăng trưởng 41,5%, nhờ chiến lược “thu cũ đổi mới” và khuyến mãi hướng tới học sinh mùa tựu trường.

Theo Motorcycles Data, doanh số của Honda tại Việt Nam chỉ tăng nhẹ 6,3%, trong khi Yamaha ghi nhận mức giảm 8,6%.

Trong số các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Honda là hãng duy nhất công bố doanh số chi tiết theo tháng. Trong báo cáo tháng 8, hãng cho biết đã bán ra 154.599 xe máy các loại, giảm 21,66% so với tháng 7 và thấp hơn 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu xe máy điện Honda ICON e: được lắp ráp tại nhà máy Honda Phú Thọ.

Tuy nhiên, kết quả giảm trong tháng 8 có thể được lý giải do sức mua yếu vào tháng Ngâu. Doanh số cộng dồn theo năm tài chính tới tháng 8, Honda đạt 864.396 xe, tăng nhẹ 2,2%.

Để thích ứng với xu hướng xe xanh, Honda đã bắt đầu đưa ra các dòng xe máy điện như ICON e: và CUV e:, đồng thời lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm từ năm tài chính 2026. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh với những tên tuổi đang bứt tốc như VinFast hay Yadea hứa hẹn sẽ ngày càng khốc liệt.