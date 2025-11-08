Đóng

Người thân vỡ oà cảm xúc khi cả 3 ngư dân mất tích được cứu sống

(VTC News) -

Người thân vỡ oà cảm xúc, khi nhận được điện thoại báo tin bình an của cả 3 ngư dân trên thuyền thúng ở Lý Sơn mất tích trong bão số 13.

Minh Vy
