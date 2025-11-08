+
Người thân vỡ oà cảm xúc khi cả 3 ngư dân mất tích được cứu sống
(VTC News) -
Người thân vỡ oà cảm xúc, khi nhận được điện thoại báo tin bình an của cả 3 ngư dân trên thuyền thúng ở Lý Sơn mất tích trong bão số 13.
Minh Vy
Tin mới
Người thân vỡ oà cảm xúc khi cả 3 ngư dân mất tích được cứu sống
19:23 08/11/2025
Reels
Bộ Công an thông tin về 2 vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Ngân 98
19:04 08/11/2025
VTC NEWS TV
Kỳ tích: Cả 3 người mất tích trong đêm bão số 13 đổ bộ đều được cứu sống
18:59 08/11/2025
Tin nhanh 24h
Trận đấu tại V.League bị hoãn vì tắc đường
18:47 08/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 11/2025
18:42 08/11/2025
Thị trường
Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Man Utd, vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh
18:41 08/11/2025
Bóng đá Anh
Tông trúng chó chạy rông trên đường, nam thanh niên đi xe máy nguy kịch
18:36 08/11/2025
Tin tức
Phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp
18:04 08/11/2025
Bản tin 113
Trung Quốc phát triển UAV cảm tử rẻ nhất thế giới
17:48 08/11/2025
Quân sự
Xuất hiện ‘hố tử thần’ trên đường ở TP.HCM
17:47 08/11/2025
Tin nhanh 24h
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ nguyên nhân gây ngập lụt từng vùng trên cả nước
17:45 08/11/2025
Tin nóng
Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường
17:41 08/11/2025
Đời sống
Đăng clip gây chia rẽ vùng miền, TikToker 'Dù Bầu Trời' bị bắt
17:33 08/11/2025
Bản tin 113
Huy động 1 triệu tỷ đồng từ trái phiếu trong năm 2025
17:28 08/11/2025
Tài chính
3 người mất tích trên biển Lý Sơn: Thêm nạn nhân thoát chết thần kỳ
17:23 08/11/2025
Tin nhanh 24h
Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra việc cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan
17:16 08/11/2025
Chính trị
Công an kê biên tài sản trị giá hơn 320 tỷ đồng của Hoàng Hường
17:02 08/11/2025
Bản tin 113
Bộ Công Thương: Cơ bản không có hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử
16:52 08/11/2025
Thị trường
Bão Fung-Wong mạnh lên cấp siêu bão, Philippines cảnh báo sóng cao 5 mét
16:44 08/11/2025
Thời sự quốc tế
Bắt nhóm cho vay nặng lãi 528%/năm, chạy quảng cáo trên Facebook
16:12 08/11/2025
Bản tin 113
XSMB 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/11/2025
16:00 08/11/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 8/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/11/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 08/11/2025
Xổ số
Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
16:00 08/11/2025
Bản tin 113
Bão Fung-Wong mạnh cấp siêu bão trước khi vào Biển Đông
15:57 08/11/2025
Thời tiết
Bộ trưởng Xây dựng: Có hiện tượng đặt chỗ mua nhà ở xã hội, bán suất 200-500 triệu
15:48 08/11/2025
Bất động sản
Xe tải va chạm xe máy trên Quốc lộ 10, hai cô gái tử nạn
15:40 08/11/2025
Tin nóng
Đá 12 phút với tuyển Việt Nam, cầu thủ nhập tịch Malaysia mất việc
15:26 08/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Các startup AI Trung Quốc kiếm tiền kém hơn đối thủ Mỹ
15:16 08/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Công an TP.HCM bắt người bị truy nã sau 11 năm lẩn trốn
15:10 08/11/2025
Bản tin 113
Thủ tướng: Đề xuất tăng lương ngay từ đầu năm 2026
15:02 08/11/2025
Tài chính