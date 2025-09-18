Người phụ nữ bị bạn trai chém gục giữa đường

(VTC News) -

Ngày 18/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một phụ nữ bị người tình trẻ đâm gục tại khu vực xã Triệu Việt Vương.

Nghi phạm được xác định là Vương Văn Dũng (SN 1995, quê ở Kim Động, Hưng Yên), nạn nhân tên Q. (SN 1984). Sau khi gây án, Dũng chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Chị Q. bị người tình trẻ chém gục giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 8h cùng ngày, một người đàn ông đang lái xe máy chở chị Q. thì bất ngờ bị Vương Văn Dũng đi xe máy phía sau lao đến vung dao tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, người đàn ông đi cùng chị Q. bỏ chạy. Chị Q. cố gắng kéo Dũng lại thì bị hắn dùng dao đâm liên tiếp, gục xuống đường. Sau đó, Dũng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân chứng kiến nhưng không ai dám lao đến can ngăn.

Sau khi Dũng rời đi, người dân khu vực đưa chị Q. đến bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan công an, nạn nhân được xác định còn sống nhưng bị thương nặng và đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Sau khi gây án, Vương Văn Dũng đến cơ quan công an đầu thú.

Khai nhận tại cơ quan công an, Dũng cho biết sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Dũng phát hiện chị Q. đang có mối quan hệ với người khác nên nổi máu ghen tuông.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.