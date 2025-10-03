Người đàn ông nguy kịch sau cú ngã được bạn đọc hỗ trợ hơn 21 triệu đồng

(VTC News) -

Mới đây, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 21.400.000 đồng đến gia đình anh Phùng Thừa Chu (42 tuổi, dân tộc Dao) xóm Tân Lập, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang.

Anh Chu là hoàn cảnh trong bài viết “Người đàn ông gặp nạn sau cú ngã từ mái nhà, cả gia đình rơi vào bế tắc”, đăng tải trên VTC News ngày 22/7.

Giữa tháng 7/2025, khi mái nhà bắt đầu dột nặng, anh Chu sợ trời mưa kéo dài làm hư hại thêm nhà vốn đã ọp ẹp nên dùng thang, trèo lên mái sửa lại. Trong lúc đứng trên mái cao khoảng 3m, cơn gió lớn bất ngờ quật mạnh khiến anh mất thăng bằng, trượt ngã xuống đất nằm bất động, đầu bê bết máu.

Tại khoa Hồi sức tích cực 1 của Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não nặng, máu tụ vùng thái dương đỉnh, gãy xương sườn số 9 bên trái, vỡ xương bả vai phải.

Vợ chồng anh Phùng Thừa Chu nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc. (Ảnh: Khánh Vy)

Anh Chu rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy và được điều trị tích cực để duy trì sự sống. Chi phí điều trị mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng - con số vượt quá khả năng của gia đình nghèo sống lay lắt giữa núi rừng.

Chi phí cho ca mổ và điều trị lâu dài lên tới cả trăm triệu đồng - con số mà gia đình anh Chu không dám nghĩ tới. Dù nhận được sự giúp đỡ nhỏ lẻ từ bà con lối xóm nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời.

Ngay khi hoàn cảnh của vợ chồng anh Chu được Báo Điện tử VTC News đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ.

"Sự giúp đỡ của báo cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm là chiếc phao cứu sinh giúp vợ chồng tôi vượt qua khó khăn. Vợ chồng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý báo và các nhà hảo tâm", chị Triệu Thị Cói – vợ anh Chu xúc động nói.

Đại diện chính quyền địa phương khẳng định sự giúp đỡ của bạn đọc cùng các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn đối với gia đình anh Chu. “Nhờ tình yêu thương và sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, anh Chu có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật, thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, bà Ma Thị Thuý, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách hội đồng nhân dân xã Bình An bày tỏ.

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, vợ chồng anh Chu có tiền thăm khám và mua thuốc chữa bệnh. Anh Chu đang trong quá trình phục hồi sức khoẻ. Đó không chỉ là tín hiệu tích cực về sức khỏe, mà còn cho thấy sự sẻ chia kịp thời trong lúc khốn khó có thể hồi sinh cả thể chất lẫn tinh thần của những số phận đang lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Báo Điện tử VTC News và gia đình xin trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành và lan tỏa tinh thần nhân ái, để những mảnh đời bất hạnh như anh Chu có cơ hội được điều trị bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.