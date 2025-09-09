Người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy, chở phía sau là một phụ nữ, chặn đầu ô tô rồi làm nhiều hành động khiêu khích tài xế khiến người xem bức xúc.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/9, tại một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái ô tô chạy vào con hẻm trên đường Lê Văn Quới. Tại đây một người đàn ông chạy xe máy chở người phụ nữ phía sau đi chiều ngược lại, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sau khi chặn đầu ô tô, người đàn ông rời xe máy và liên tục có những hành động khiêu khích tài xế, như tụt quần, đi vệ sinh trước đầu xe. Dù người đi đường và người phụ nữ can ngăn, nhưng ông này vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nam tài xế.

Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Tài xế ô tô không có phản ứng mà dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Công an khu vực đã có mặt giải quyết, hai bên tự thương lượng và rời đi ngay sau đó.

Theo chia sẻ của tài xế ô tô, người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn. Lúc đó, trên xe anh đang có con nhỏ nên anh không muốn làm lớn chuyện.