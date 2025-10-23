Ngôi trường giữ kỷ lục về số thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) -

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (TP Huế) đang giữ kỷ lục với 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Cụ thể, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả theo dõi Đường lên đỉnh Olympia bởi vốn kiến thức sâu rộng cùng sự điềm tĩnh, tự tin trong hành trình leo núi.

Trong số này, 3 cái tên Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Năm nay, thí sinh Lê Quang Duy Khoa tiếp tục nối dài truyền thống ấy khi có màn lội ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục tại trận thi Quý I, chính thức đưa cầu truyền hình thứ 8 trở lại mái trường giàu thành tích này.

Chiến thắng của Duy Khoa không chỉ giúp trường THPT chuyên Quốc Học - Huế duy trì chuỗi 3 năm liên tiếp có cầu truyền hình (năm thứ 23, 24, 25), mà còn thắp lên niềm hy vọng giành thêm vòng nguyệt quế chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia.

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang giữ kỷ lục về số lần có cầu truyền hình với 8 lần có thí sinh tham dự trận chung kết năm. (Ảnh: VTV)

Nằm cạnh dòng sông Hương, trường THPT chuyên Quốc học Huế được thành lập từ năm 1896 theo sắc dụ của vua Thành Thái. Trường được xây dựng trên nền Dinh Thủy Sư (nơi huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội triều Nguyễn) theo kiểu nhà tranh, vách đất.

Đến những năm đầu thế kỷ XX, trường được xây dựng lại kiên cố theo lối kiến trúc Pháp cổ nhưng vẫn giữ được nét Á Đông với màu gạch đỏ sậm đặc trưng. Người ta nói, Quốc học Huế mang nét uy nghi trầm mặc nhưng vẫn lãng mạn, nên thơ như chính con người của vùng đất cố đô.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: Nhà trường)

Trải qua hơn 100 năm xây dựng và phát triển, mái trường hồng bên bờ sông Hương chứng kiến thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Lúc mới thành lập, trường có tên là Pháp tự Quốc học Đường và thường được gọi là trường Quốc học với mục đích giảng dạy tiếng Pháp, chữ quốc ngữ, chữ Nho. Đây là trường Pháp - Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương. Sau đó, trường đổi tên thành Trung học Khải Định, Trung học Ngô Đình Diệm… Đến năm 1956, tên gọi Quốc học quay trở lại với mái trường này.

Quốc học Huế là ngôi trường mà Bác Hồ từng theo học trong những năm tháng niên thiếu đầu thế kỷ XX. Chính vì vậy, thế hệ thầy và trò nhà trường luôn tự hào vì đây là ngôi trường góp phần hình thành, bồi đắp nên nhân cách lớn, bản lĩnh lớn, lãnh tụ thiên tài cho dân tộc.

Không chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều tên tuổi các chiến sĩ cách mạng ưu tú, các nhà hoạt động văn hóa xuất sắc trưởng thành từ mái trường Quốc học Huế như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các nhà thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận.

Ngay chính giữa ngôi trường, bức tượng Nguyễn Tất Thành được đặt trang trọng. (Ảnh: Nhà trường)

Tháng 3/1990, trường THPT chuyên Quốc học Huế được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2021, trường được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hơn một thế kỷ qua, THPT chuyên Quốc học Huế không chỉ nổi tiếng với bề dày truyền thống lịch sử mà còn trở thành cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước. Đến nay, ngôi trường này vẫn luôn là niềm mơ ước của biết bao học sinh Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung bởi chất lượng học tập và giảng dạy.