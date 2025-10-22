Thành tích của 4 thí sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025

(VTC News) -

Sau thời gian tranh tài, bốn thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã lộ diện.

Lê Quang Duy Khoa (trường THPT chuyên Quốc Học, TP Huế)

Lê Quang Duy Khoa là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý I với 160 điểm, về nhất cuộc thi tuần với 280 điểm, về nhất cuộc thi tháng với 270 điểm.

Duy Khoa từng đạt giải Nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympic tiếng Anh trên Internet IOE; giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh; quán quân cuộc thi Nguyệt quế Đỏ mùa thứ VI - chương trình tìm kiếm tài năng tại trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Thí sinh Lê Quang Duy Khoa. (Ảnh: VTV)

Với lần tham dự này của Lê Quang Duy Khoa, trường THPT chuyên Quốc học Huế 3 năm liên tiếp có học sinh vào chung kết và TP Huế 8 lần có cầu truyền hình trực tiếp.

Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp)

Nguyễn Nhựt Lam chiến thắng cuộc thi Quý II với 290 điểm, từng về nhì tuần với 220 điểm, nhất tháng với 230 điểm. Nhựt Lam là học sinh đầu tiên của trường THPT Cái Bè vào chung kết, đưa cầu truyền hình chương trình về cho trường và tỉnh nhà. Nhựt Lam cũng thí sinh duy nhất không học trường chuyên góp mặt trong trận chung kết năm nay.

Thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (Ảnh: VTV)

Nhựt Lam từng giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh. Đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nhựt Lam thể hiện tinh thần chiến binh không bao giờ bỏ cuộc.

Cụ thể, tại cuộc thi Quý II, dù là thí sinh thấp điểm nhất vòng Khởi động, liên tục trong thế bám đuổi người dẫn đầu ở hai phần tiếp theo, tuy Nhựt Lam bứt tốc ở phần Về đích để giành chiến thắng với 290 điểm, ghi danh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Đoàn Thanh Tùng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa)

Đoàn Thanh Tùng là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý III với 255 điểm. Nam sinh từng về nhất tuần với 215 điểm, nhì tháng với 165 điểm. Thanh Tùng là học sinh thứ 2 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào vòng chung kết, đưa cầu truyền hình về cho trường và tỉnh nhà.

Thí sinh Đoàn Thanh Tùng. (Ảnh: VTV)

Thanh Tùng từng đạt thủ khoa môn Sinh học kỳ thi chọn đội tuyển tham dự học sinh giỏi quốc gia của tỉnh; giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh; huy chương bạc môn Sinh kỳ thi Olympic 30/4.

Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội)

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi danh vào trận chung kết năm Olympia 25.

Bảo Khánh trải qua một cuộc thi Quý IV đầy kịch tính với 5 nhà leo núi thay vì 4 như thường lệ. Nam sinh Hà Nội - Amsterdam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng, hiểu biết để giành chiến thắng thuyết phục với 270 điểm.

Trước đó, Bảo Khánh có những chiến thắng ấn tượng ở thi tuần với 250 điểm và cuộc thi tháng 295 điểm.

Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh. (Ảnh: VTV)

Nam sinh Hà Nội sở hữu bảng thành tích đáng nể như: giải Nhất kỳ thi học sinh cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022-2023; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học các năm học 2023-2024 và 2024-2025; huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên 2025.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật (ngày 26/10), với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.