Nghệ An sơ tán hơn 2.000 người dân khỏi nhà tập thể xuống cấp tránh bão Bualoi

Ngày 28/9, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Phường Thành Vinh (Nghệ An) sơ tán hơn 2.000 người ra khỏi khu tập thể Quang Trung cũ và các khu nhà ở tạm bợ trên địa bàn. (Ảnh: Q.A)

Theo đó, từ 12h đến 17h cùng ngày, toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà.

Ông Diệu cho biết, phường đã thông báo chi tiết và cử cán bộ đến vận động trực tiếp để bà con yên tâm di dời.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò sơ tán dân đến nơi tránh bão an toàn.

Tại phường Cửa Lò, công tác ứng phó với bão số 10 cũng được triển khai quyết liệt. Toàn bộ 250 tàu cá, 275 thúng cùng 32 lồng bè đã được đưa vào nơi tránh trú, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển.

Chính quyền thị xã thành lập 7 tổ trực chốt và một tổ cơ động với gần 100 thành viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm và trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đến sáng nay, phường Cửa Lò di dời 356 người đến nơi an toàn, dự kiến sẽ di dời tiếp 1.800 người nếu bão diễn biến phức tạp

Đến 9h30 ngày 28/9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức khơi thông kênh mương, chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa và chuẩn bị phương án di dời thêm 615 hộ với gần 1.800 nhân khẩu trong trường hợp bão diễn biến phức tạp.

Chính quyền kêu gọi bà con tiếp tục theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm hướng dẫn, không ra khơi đánh bắt hay tranh thủ đi câu cá trước, trong và sau bão.

“Tính mạng con người là quan trọng nhất, mọi người cần chung sức cùng chính quyền để vượt qua bão an toàn”, lãnh đạo thị xã nhấn mạnh.