Ngân khố còn lại bao nhiêu khi triều đại nhà Thanh sụp đổ?

Nhà Thanh là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Triều đại này từng rất hưng thịnh, đặc biệt dưới thời của Khang Hy và Càn Long, sau đó dần suy yếu. Sau khi Từ Hi Thái hậu lên nắm quyền, phần lớn tài sản trong ngân khố bị chi tiêu cho sự xa hoa, hưởng lạc. Mặt khác, đối mặt với sự xâm lược của các cường quốc phương Tây, nhà Thanh thường xuyên phải nhượng lại lãnh thổ và bồi thường chiến tranh.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: Vào thời điểm Phổ Nghi thoái vị năm 1912, triều đại phong kiến ​​cuối cùng của Trung Quốc còn lại bao nhiêu bạc trong ngân khố?

Từ Hi Thái hậu từng yêu cầu bỏ ra gần 400 ngàn lượng vàng, tương đương 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 tỷ VNĐ) để tổ chức bữa tiệc tất niên.

Trước đó, trong suốt quá trình tồn tại của triều Thanh, tình hình tài chính của quốc gia biến động đáng kể tùy thuộc vào người cai trị. Vào thời kỳ hoàng kim, ngân khố quốc gia nắm giữ lượng tài sản rất lớn, đặc biệt là dưới triều Khang Hy và Càn Long.

Nhờ sự quản lý chặt chẽ và trấn áp tham nhũng của Ung Chính, Càn Long tích lũy được 60 triệu lượng bạc. Vào những năm đầu triều đại Càn Long, sự phát triển đạt đến đỉnh cao, lượng dự trữ bạc của ngân khố quốc gia đạt mức tối đa 81,82 triệu lượng.

Tuy nhiên, càng về sau, hoàng đế Càn Long càng lấn sâu vào sự xa hoa. Vị vua này phung phí tiền bạc vào xây dựng những khu vườn nguy nga, thực hiện 6 chuyến tuần du xuống phía nam sông Dương Tử, lãng phí nguồn lực khổng lồ cả về nhân lực và tiền bạc.

Do sự xa hoa của Càn Long, đến thời Hoàng đế Đạo Quang, dự trữ bạc của ngân khố đã giảm xuống còn khoảng 20 triệu lượng. Đến thời hoàng đế Quang Tự, dự trữ bạc chỉ còn 1,09 triệu lượng.

Càn Long là vị vua rất yêu thích sự xa hoa.

Tình hình càng trở nên tồi tệ vào cuối triều đại nhà Thanh. Giai đoạn này, nạn tham nhũng trong giới quan lại ngày càng lan tràn, Từ Hi Thái hậu phung phí của cải trong những năm cuối đời, coi ngân khố quốc gia như túi bạc riêng của mình.

Chỉ lấy ví dụ trên phương diện ăn uống, bà yêu cầu được phục vụ 120 món trong mỗi bữa ăn, mỗi món bà chỉ thử không quá hai thìa vì sợ bị đầu độc. Để có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Từ Hi Thái hậu còn lấy đi số tiền vốn được dùng để cung cấp cho quân đội.

Thêm vào đó là những khoản nợ khổng lồ do phải bồi thường cho các nước phương Tây. Kết quả là không chỉ ngân khố quốc gia mà ngay cả ngân khố cung điện cũng cạn kiệt.

Sau khi Phổ Nghi thoái vị, chấm dứt hơn 2.000 năm chế độ phong kiến Trung Quốc, những người phụ trách tiếp quản đã mở kho bạc của nhà Thanh và chỉ tìm thấy 10 đồng bạc. Con số này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Với tình hình tài chính như vậy, nhà Thanh khó lòng tránh khỏi sụp đổ.

Thời Càn Long, ngân khố của nhà Thanh có rất nhiều bạc tích trữ.

Không chỉ gần như hết sạch bạc trong ngân khố, các tài sản có giá trị khác của hoàng gia cũng gần như biến mất. Sau khi hoàng đế Phổ Nghi có ý định kiểm kê tài sản trong hoàng cung, cung Phúc Kiến bỗng phát sinh hoả hoạn. Nhiều người tin rằng, vụ hoả hoạn này thực chất do thái giám gây ra để xóa bỏ giấu vết lấy trộm tiền tài.

Hoàng đế Phổ Nghi cũng từng bán đi rất nhiều cổ vật do tổ tiên để lại nhằm lấy tiền tiêu xài. Bởi vậy mà vào thời điểm vị vua này thoái vị, toàn bộ số tài sản khổng lồ của nhà Thanh chỉ còn lại vẻn vẹn 486 món cổ vật lưu lại cho hậu thế.