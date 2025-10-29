Nga tố Ukraine tập kích vào thủ đô Moskva trong 3 đêm liên tiếp

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga thông tin đơn vị phòng không Nga bắn hạ 57 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng ba giờ, bắt đầu từ 17h00 ngày 27/10. Trong đó, có 4 máy bay ở khu vực Moskva và 8 máy bay ở những khu vực lân cận.

Trong những tháng gần đây, Kiev tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào Moskva và nhiều khu vực khác của Nga, với mục đích tấn công vào tài sản quân sự và công nghiệp, làm suy yếu nền kinh tế quân sự Moskva.

Khói lửa bốc lên tại thủ đô Kiev, Ukraine, trong cuộc tập kích của Nga đêm 24/5. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya cho biết thêm 2 trong số 4 sân bay của Moskva là sân bay lớn Domodedovo và sân bay nhỏ hơn Zhukovsky phải đóng cửa tạm thời, vì lý do an toàn.

Theo Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin dịch vụ khẩn cấp cũng được điều động đến địa điểm máy bay không người lái của Ukraine bị Nga bắn rơi.

Hiện tại, chưa có báo cáo thiệt hại nào được đưa ra. Nga thường cung cấp thông tin chi tiết hạn chế về tác động của những cuộc không kích của Ukraine lên lãnh thổ nước mình, trừ khi đó là cuộc tấn công vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Cùng thời điểm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ thị cho quân đội tăng tầm bắn vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ nước Nga trong cuộc họp với các đơn vị sản xuất vũ khí và những người chịu trách nhiệm liên quan.

"Chúng tôi xem xét hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa trong một khoảng thời gian nhất định và những kết quả đạt được. Ngành lọc dầu của Nga phải chịu tổn thất vì cuộc xung đột và sẽ còn phải chịu tổn thất nhiều hơn nữa. Chúng tôi đặt nhiệm vụ mở rộng phạm vi địa lý để tận dụng năng lực tầm xa của mình", ông Zelensky cho hay.

Chính phủ Ukraine đang hợp tác với nhiều nhà sản xuất vũ khí theo hợp đồng dài hạn. Ông cho rằng các hợp đồng này sẽ "cho phép nhà sản xuất lập kế hoạch tốt hơn trong việc sử dụng nguồn lực cần thiết và mở rộng nguồn cung cấp cho quân đội". Ông Zelensky cam kết số lượng hợp đồng vũ khí như vậy sẽ tăng lên.