Ngày 28/11, chúng tôi trở lại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk, sau một tuần kể từ đêm kinh hoàng khiến 35 hộ dân phải tháo chạy.

Trời khô, nắng hanh, đường làng khô ráo, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn rợn người. Những vệt nứt chạy dọc khắp sân vườn, con đường bê tông trồi sụt, đất bật lên từng mảng. Từ khe nứt, nước nhỏ phun lên mặt đất, trộn với bụi đất khô cứng tạo thành những vũng lạnh.

Căn nhà đổ sập hoàn toàn sau rung chấn tại thôn Vĩnh Xuân.

Chị Phạm Thị Mận, chủ ngôi nhà kiên cố mới xây giữa thôn, chưa kịp khánh thành, đứng thất thần bên nền nhà sụt sâu gần nửa mét. Trước đêm kinh hoàng ấy (19/11), ngôi nhà của gia đình chị được khen đẹp nhất thôn, ai cũng nóng lòng chờ ngày ăn tân gia. Thế nhưng, thiên tai đã lấy đi tất cả.

Chị kể, giọng vẫn còn run rẩy khi nhắc đến khoảnh khắc kinh hoàng: “Mấy ngày đó mưa lớn lắm, dai dẳng không ngớt. Đến chiều 19/11, tôi phát hiện sao có nước trong nền nhà, dù nền gạch; rồi bức tường nhà lại có dấu hiệu tách với phần sân, tạo ra khe hở.

Đến chiều tối thì khe hở to hơn. Khi trời tối luôn thì bắt đầu nghe tiếng nổ "đùng đùng" từ dưới nền nhà. Rồi tiếng "rắc rắc" từ tường nhà...".

Chị Phạm Thị Mận thất thần bên ngôi nhà khang trang chưa kịp ở nay hoang tàn.

Tưởng chỉ là vài viên gạch lỏng lẻo. Nhưng chỉ trong vài giây, nền nhà chị rung lên, rồi bất ngờ trượt "rầm" xuống. Cũng lúc đó, tường nứt toác từ trần xuống sàn, những mảng vữa rơi loảng xoảng, gạch bật tung...

Con gái nhỏ gào thét vì sợ, chị chỉ kịp ôm lấy con tháo chạy ra ngoài.

"Lúc đó tôi thấy đất sụt sâu dưới chân, nước từ khe nứt phun lên, lạnh buốt. Xung quanh, dường như cả mảnh đất rung lắc như muốn nuốt chửng chúng tôi", chị bàng hoàng nhớ lại.

Ông Phạm Văn Thọ kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Cạnh đó, nhà ông Phạm Văn Thọ cũng xảy ra hiện tượng tương tự, tuy chưa sập đổ hoàn toàn nhưng nhà chi chít những vết nứt.

"Nhà tôi bị sau hơn một chút, nhưng hiện tượng y hệt. Nhà giật "đùng đùng" do sụp đất, rồi tiếng "lách cách" do gạch nứt cứ liên tiếp nhau. Lúc đó cả nhà chỉ lo tháo chạy chứ không bận tâm tài sản gì hết", ông thở dài.

Ông kéo vợ ra ngoài, cố bám vào nhau, bước từng bước chậm, vì dưới chân đất rung, từng mảng bật lên như muốn nhấn chìm.

"Cả đời mình tôi chưa bao nghĩ sẽ thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy", ông nói và khẳng định, nếu mưa thêm hay rung chấn tiếp, căn nhà ông sẽ sập hoàn toàn.

Tường nhà ông Thọ nứt toác, vườn cũng chi chít những vệt nứt từ lòng đất.

Ông Nguyễn Xuân Ngạt nhà ở đầu thôn, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi phần nhà phía sau bật khỏi móng, lơ lửng trong không trung.

“Nghe tiếng "rắc… sào…", tôi đi ra sau xem thì thấy phần nhà phía sau bật lên khỏi nền, lơ lửng giữa không trung. Dưới chân, đất rung lạch cạch, từng mảng bật lên, nước từ khe nứt phun lên. Lúc đó tôi biết rằng, nếu không bỏ chạy ngay, có thể bị chôn lấp", ông Ngạt kể lại.

Cả thôn trong đêm kinh hoàng ấy chỉ biết chạy, không kịp mang theo gì. Đồ đạc, gạo thóc, bàn ghế, tủ quần áo... tất cả đều bị bỏ lại. Tiếng nổ râm ran từ lòng đất, tường nhà rung, nền bật lên, nước phun từ khe nứt, tạo cảm giác mảnh đất muốn nuốt chửng tất cả.

Ông Nguyễn Xuân Ngạt bên móng nhà "trơ xương".

Sáng hôm sau, khi người dân trở lại, cảnh tượng chỉ còn đống đổ nát. Ngôi nhà của bà Mận chỉ còn nền hở, tường nứt dài, gạch ngói vỡ tung. Nhà ông Thọ, từng sân vườn rộng, giờ lởm chởm những vệt nứt dài. Phần nhà ông Ngạt bật khỏi móng giờ nằm nghiêng, bất động. Mọi thứ bị vùi trong đất khô cứng, mất trắng.

Xung quanh thôn, hàng trăm vệt nứt chạy dài khắp sân vườn, đường bê tông trồi sụt, nước từ khe nứt phun lên nền nhà và đất, tạo cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa rùng rợn. Người dân đứng nhìn, bàn tay run run, mắt chăm chăm vào từng khe nứt, bất lực.

Một tuần trôi qua, nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn. Người dân mất trắng nhà cửa, tài sản, cả thôn như bị "địa ngục" nhấn chìm. Mỗi vết nứt, mỗi vũng nước phun từ lòng đất nhắc họ rằng thiên tai chưa chịu buông tha, và bất cứ lúc nào, đất vẫn có thể "nổi giận" lần nữa.

Cảnh hoang tàn tại thôn Vĩnh Xuân.