Navavina tối ưu kệ kho hàng cho kho nhiều mã hàng

(VTC News) -

Chi phí mặt bằng tăng, yêu cầu giao hàng nhanh và biến động SKU (mã hàng) khiến nhiều doanh nghiệp phải “làm lại” bài toán kho. Khi nhu cầu tăng nhưng diện tích không nới được, nhiều đơn vị chọn cách nâng tầng lưu trữ. Tuy nhiên, nếu chỉ “xếp cao hơn” mà không tổ chức lại luồng vận hành, kho dễ phát sinh lối đi lãng phí, điểm nghẽn xe nâng – nhân sự, thời gian tìm vị trí kéo dài và rủi ro va chạm tăng.

Navavina cho biết doanh nghiệp theo đuổi cách tiếp cận “tối ưu không gian đi cùng tối ưu phương thức vận hành”. Theo đại diện đơn vị, hệ thống kệ chứa hàng không chỉ là thiết bị lưu trữ mà là “hạ tầng vận hành” quyết định sức chứa, nhịp xuất–nhập và mức độ an toàn. Doanh nghiệp cho biết có 20 năm kinh nghiệm trong ngành giá kệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sở hữu đội ngũ hơn 200 nhân sự kỹ thuật, nhà máy 10.000 m² tại TP.HCM và đã triển khai hơn 10.000 dự án kệ kho trên toàn quốc.

Tối ưu kho bắt đầu từ luồng di chuyển hàng hóa

Nhiều kho gặp tình trạng “đầy nhưng chậm” vì nút thắt không nằm ở số tầng kệ, mà nằm ở cách hàng di chuyển qua kho. Một kho vận hành hiệu quả thường phân tách rõ các vùng: inbound (nhập hàng), staging (tập kết), pallet zone (lưu trữ theo pallet), pick zone (khu lấy hàng theo thùng/hộp) và outbound (xuất hàng). Nếu một trong các vùng này thiếu chuẩn, toàn kho sẽ bị kéo chậm.

Với inbound (nhập hàng), kho hay thiếu staging nên pallet dồn ứ ngay cửa, khiến xe nâng “kẹt luồng”. Với putaway (đưa vào vị trí lưu trữ), lối đi quá hẹp hoặc bán kính quay xe không phù hợp làm giảm tốc độ đặt hàng. Với picking (lấy hàng), bố trí hàng không theo tần suất xuất (fast-moving/slow-moving) khiến nhân sự đi xa hơn, dễ nhầm vị trí và tốn thời gian kiểm đếm.

Navavina cho biết doanh nghiệp thường thiết kế kệ kho hàng theo ba mục tiêu vận hành: truy xuất trực tiếp, mật độ lưu trữ và tốc độ picking. Với kho cần truy xuất linh hoạt theo pallet và SKU biến động, cấu hình ưu tiên truy cập trực tiếp giúp giảm thời gian tìm vị trí, thuận tiện kiểm kê và dễ điều chỉnh layout. Với hàng ổn định theo lô, cấu hình ưu tiên mật độ có thể giúp tăng sức chứa và giảm diện tích lối đi.

Tại pick zone, kệ trung tải là cấu hình phổ biến khi doanh nghiệp soạn hàng theo thùng hoặc hộp. Theo Navavina, việc phân tầng theo nguyên tắc “hàng chạy đặt gần – ở tầm thao tác” giúp rút ngắn quãng đường di chuyển, giảm thời gian chuẩn bị đơn và hạn chế sai sót. Khi pick zone được thiết kế “ăn khớp” với pallet zone và staging, hệ thống kệ chứa hàng có thể cân bằng giữa sức chứa và tốc độ xử lý.

Nhiều kho tối ưu thực tế thường dùng cấu hình “lai” (hybrid), kết hợp theo vùng chức năng thay vì dùng một loại kệ cho toàn bộ mặt bằng. Pallet zone ưu tiên phù hợp xe nâng và nhịp xuất–nhập. Pick zone ưu tiên thao tác lấy hàng, an toàn và linh hoạt khi thay đổi SKU. Staging và outbound được tổ chức để hạn chế giao cắt giữa xe nâng và người, giảm rủi ro trong ca vận hành cao điểm.

Triển khai theo quy trình để hạn chế sai cấu hình

Một rủi ro phổ biến khi đầu tư kệ kho là “sai cấu hình ngay từ đầu”: chọn tải trọng chưa khớp thực tế, chia nhịp thiếu hợp lý, đánh giá sai tỷ lệ pallet so với thùng/hộp hoặc bố trí lối đi chưa phù hợp xe nâng. Khi kho đã vận hành mới phát hiện sai, doanh nghiệp thường phải cải tạo, gây gián đoạn và phát sinh chi phí.

Navavina cho biết đơn vị triển khai theo chuỗi bước: khảo sát – tư vấn layout – lập bảng khối lượng (BOQ) – sản xuất – lắp đặt – nghiệm thu. Khảo sát và tư vấn tập trung vào các biến số vận hành như nhịp inbound–outbound, tỷ lệ pallet/picking, mức độ chọn lọc SKU, chiều cao khai thác, loại xe nâng, điều kiện nền kho và quy tắc an toàn lối đi. BOQ giúp dự trù ngân sách và xác định số lượng dãy kệ, nhịp kệ, tải trọng theo tầng trước khi thi công. Nghiệm thu tập trung vào độ ổn định khung, liên kết/giằng, khoảng hở vận hành và tuân thủ tải trọng thiết kế để hỗ trợ vận hành dài hạn.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng không chỉ là “tăng sức chứa”, mà là tạo một kho vận hành trơn tru: putaway không nghẽn, picking nhanh, outbound ổn định và dễ mở rộng theo module khi tăng công suất. Vì vậy, kệ kho hàng cần được xem như một hạng mục đầu tư có vòng đời dài, phải đúng ngay từ khâu thiết kế.

