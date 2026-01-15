Nam Việt Group vào Top 10 Nhà môi giới BĐS Xuất sắc châu Á–Thái Bình Dương 2025

(VTC News) -

Nam Việt Group chính thức ghi dấu ấn trên bản đồ bất động sản khu vực khi được vinh danh Top 10 Nhà môi giới Bất động sản Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương trong chương trình Thương hiệu Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á xét chọn.

Nam Việt Group được vinh danh tại Lễ công bố Thương hiệu Xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025.

Giải thưởng là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế, bản lĩnh và năng lực thực chất của Nam Việt Group trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc sâu, nơi chỉ những doanh nghiệp sở hữu hệ thống vận hành vững chắc, chiến lược dài hạn và giá trị đồng hành bền bỉ mới có thể duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Xây dựng năng lực phân phối từ nền tảng 16 năm kinh nghiệm

Với hơn 16 năm kinh nghiệm, Nam Việt Group từng bước xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trong phân khúc trung và cao cấp. Xuất phát từ TP.HCM - trung tâm kinh tế năng động bậc nhất cả nước - doanh nghiệp không ngừng mở rộng dấu ấn hoạt động, trở thành đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn tại các khu vực trọng điểm.

Đến nay, Nam Việt Group đã phân phối hơn 100 dự án trên toàn quốc, kết nối thành công hơn 3.000 sản phẩm bất động sản đến tay khách hàng mỗi năm, đồng thời xây dựng uy tín vững chắc với cả chủ đầu tư lẫn thị trường. Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp không đến từ sự “bùng nổ” nhất thời, mà được tạo nên bởi nền tảng vận hành bài bản và tư duy dài hạn.

Dấu ấn 2025: Bứt phá với loạt danh hiệu danh giá

Song song với kết quả triển khai thực tế, uy tín thương hiệu của Nam Việt Group liên tục được vun đắp qua hệ thống giải thưởng như: Top 10 Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam, Top 5 Sàn giao dịch BĐS Tốt nhất Việt Nam (2015), Top 10 Công ty Tư vấn & Môi giới BĐS Việt Nam Uy tín (2021),…

Riêng năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc khi Nam Việt Group liên tiếp được vinh danh là Đơn vị triển khai xuất sắc tại hàng loạt dự án trọng điểm:

Top 1 Đơn vị đồng hành xuất sắc dự án Happy One Sora.

Top 2 Đơn vị triển khai xuất sắc dự án A&T Sky Garden

Top 3 Đơn vị triển khai xuất sắc dự án Picity Sky Park.

Top 3 Đơn vị phân phối xuất sắc dự án The Privé (vượt qua hơn 120 đại lý tham gia trên toàn thị trường).

Chuỗi kết quả này là kết quả của chiến lược “ Thực tế - Thực chiến - Thực chất”, giúp doanh nghiệp duy trì vị thế và thích ứng hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Con người và hệ sinh thái vận hành - nền tảng tạo khác biệt

Năng lực của Nam Việt Group được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái vận hành có cấu trúc rõ ràng. Doanh nghiệp hiện sở hữu 2 công ty thành viên, 3 tổng sàn nội bộ và mạng lưới 65 đơn vị đại lý liên kết, hình thành hệ thống phân phối có độ phủ rộng, đồng thời đảm bảo khả năng kiểm soát chất lượng triển khai.

Trọng tâm của hệ sinh thái là đội ngũ hơn 500 nhân sự nội bộ, trực tiếp tham gia vận hành và triển khai hoạt động kinh doanh. Lực lượng này được đào tạo theo hướng am hiểu thị trường, làm việc kỷ luật và thích ứng với biến động của ngành. Các hoạt động bán hàng, đào tạo và chăm sóc khách hàng được chuẩn hóa theo quy trình chung, giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động ổn định.

Khẳng định vị thế - Hướng đến phát triển bền vững

Với Nam Việt Group, giải thưởng không phải là đích đến, mà là bệ phóng thương hiệu để tiếp tục nâng chuẩn hoạt động. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi giá trị niềm tin - chất lượng - trách nhiệm đồng hành lâu dài với khách hàng và đối tác.

Trong hành trình tìm kiếm một nơi an cư vững chắc hay cơ hội đầu tư bền vững, khách hàng ngày nay cần nhiều hơn một sản phẩm - đó là một đối tác đủ năng lực và đủ cam kết để đi cùng chặng đường dài. Giải thưởng Top 10 Nhà môi giới Bất động sản Xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương chính là minh chứng rõ nét cho vai trò và uy tín của Nam Việt Group trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.