Nam Long II Central Lake: Đô thị đáng sống với 4 trụ cột tiện ích

(VTC News) -

Tại Nam Long II Central Lake, định hướng kiến tạo đô thị được thể hiện qua hệ sinh thái tiện ích đa lớp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng phát triển bền vững, toàn diện cho cư dân. Bốn đại tiện ích dưới đây chính là "bốn trụ cột" quan trọng, định hình diện mạo một khu đô thị kiểu mẫu chuẩn quốc tế ngay tại trung tâm Cần Thơ.

Hệ thống trường học liên cấp: Nền tảng giáo dục tích hợp - nhân văn - hiện đại

Hệ thống trường học liên cấp quy mô 1,15 ha là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái “học – chơi – trải nghiệm” dành cho cư dân nhí tại Nam Long II Central Lake. Mô hình “trường học trong đô thị tích hợp” giúp hành trình đến lớp của các “cư dân nhí” dễ dàng hơn chỉ trong vài phút đi bộ từ nhà. Bé được rèn luyện khả năng tự lập, quản lý thời gian, đồng thời gắn bó hơn với bạn bè, cộng đồng và không gian sống.

Trường học kề bên nhà, nơi con trẻ lớn lên cùng cộng đồng văn minh.

Đối với phụ huynh, đây chính là sự bảo chứng cho một môi trường an cư đúng chuẩn, nơi con em được học tập và lớn lên trong không gian xanh – an toàn – văn minh – năng động, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tìm kiếm chất lượng sống đi kèm một hệ thống giáo dục tích hợp ngay trong nội khu.

Tuyến phố thương mại trung tâm: Trái tim giao thương của đô thị kiểu mẫu

Nằm trên trục N1 huyết mạch, tuyến phố thương mại sầm uất kết nối trực tiếp với công viên hồ trung tâm, quảng trường, clubhouse và cụm trường học liên cấp, vận hành như “mạch sống kinh tế” năng động của toàn khu đô thị. Cấu trúc quy hoạch mở thông minh giúp dòng khách nội khu và vãng lai lưu thông liên tục, tạo nền tảng chắc chắn cho mọi hoạt động kinh doanh.

Tuyến phố thương mại sầm uất, đông vui tại Nam Long II Central Lake.

Trong tương lai, khi khu hành chính – văn hóa mới hình thành và hạ tầng Nam Cần Thơ hoàn thiện, trục phố này không chỉ tạo nên nhịp sống giao thương sôi động mà còn trở thành điểm đến mang tính biểu tượng của khu vực, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, trải nghiệm dịch vụ và cảm nhận rõ tinh thần của một “downtown” hiện đại.

Cụm thể thao và chuỗi sân Pickleball: Khai mở năng lượng sống khỏe

Với những người yêu thể thao và quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe, Nam Long II Central Lake càng được đánh giá là một không gian sống lý tưởng. Tại đây có tổ hợp thể thao hơn 5.700 m² bao gồm 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini, dự kiến vận hành đầu năm 2026, thúc đẩy lối sống năng động cho cộng đồng cư dân.

Cụm tiện ích này là nơi lý tưởng để cư dân gặp gỡ và vận động mỗi ngày, từ những trận bóng đá, bóng chuyền đầy kịch tính sau giờ làm, đến các trận pickleball hào hứng. Các hoạt động đa dạng này tạo nên thói quen sống khỏe, khuyến khích cư dân giao lưu và hình thành một cộng đồng kết nối.

Khi kết nối cùng hệ tiện ích ven hồ đã vận hành, cụm sân thể thao giúp hoàn thiện trải nghiệm sống wellness - đặc quyền riêng của cư dân Nam Long II Central Lake, góp phần nuôi dưỡng sức khỏe thân – tâm – trí và định hình một phong cách sống thời thượng giữa miền xanh an lành.

Công viên hồ trung tâm 3,3 ha: Biểu tượng “sống xanh” giữa Cần Thơ

Công viên hồ trung tâm rộng 3,3 ha, được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên, lối dạo bộ và chuỗi tiện ích ven hồ, đóng vai trò như “lá phổi xanh” khổng lồ của toàn khu đô thị. Đây là nơi bắt đầu ngày mới bằng một vòng chạy bộ thư thái, dạo chơi thoải mái bên gia đình sau giờ làm việc, học tập, hay tham dự các sự kiện và hoạt động cộng đồng diễn ra quanh năm.

Hệ thống tiện ích liên hoàn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng sống và gắn kết cộng đồng cư dân.

Sự cộng hưởng giữa vẻ đẹp của mặt nước, cảnh quan xanh và nhịp sinh hoạt đô thị sôi động tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa đậm chất sông nước Tây Nam Bộ. Dù là những phút giây tĩnh lặng để tái tạo năng lượng hay những hoạt động gắn kết tập thể, công viên hồ trung tâm luôn là “trạm sạc năng lượng” hiệu quả, bồi đắp chất sống và tinh thần cộng đồng của một đô thị trẻ đang định hình chuẩn mực sống xanh – nhân văn tại Cần Thơ.

Là những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện chức năng của một đô thị tích hợp, mỗi tiện ích đều mang đến trải nghiệm thực tế, thiết thực và bền vững cho cư dân, giúp Nam Long II Central Lake trở thành lựa chọn an cư được ưu tiên hàng đầu của các gia đình mong muốn xây dựng một cuộc sống thịnh vượng trên chính quê hương mình.