Myanmar: Thu giữ hàng nghìn thiết bị lừa đảo, xe lu nghiền nát răn đe

(VTC News) -

Theo truyền thông nhà nước The Global New Light of Myanmar, chính quyền Myanmar cho biết "1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ" từ ngày 18 đến 22/11 trong các cuộc truy quét tại Shwe Kokko, một trung tâm cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

"Tại đây, nhà chức trách cũng thu giữ 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu Starlink, 21 bộ định tuyến và nhiều thiết bị công nghiệp được sử dụng trong hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến", tờ báo cho biết.

Truyền hình nhà nước Myanmar đã phát sóng những đoạn video dài và chi tiết về chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến, cho thấy nhiều tòa nhà bị ủi sập và nhiều người nước ngoài bị bắt giữ.

Video đăng bởi truyền thông địa phương cho thấy xe lu nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính, xếp thành hàng dài bên cạnh đống điện thoại đã bị đập vỡ tại khu phức hợp Shwe Kokko.

Xe lu nghiền nát màn hình máy tính của tổ chức lừa đảo. (Ảnh: MRTV)

Theo The Global New Light of Myanmar, riêng trong ngày 22/11, 223 người bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo và cờ bạc trực tuyến tại Shwe Kokko đã bị bắt, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Các chiêu trò lừa đảo trực tuyến thường liên quan đến dụ dỗ tình cảm, lấy lòng tin của nạn nhân rồi lôi kéo họ vào các kế hoạch đầu tư giả mạo. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính hoạt động này mang lại cho các băng nhóm tội phạm gần 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm.

Chính phủ Myanmar khẳng định trấn áp tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến là trách nhiệm của quốc gia và tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt thời gian tới nhằm loại bỏ triệt để loại hình tội phạm này.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, riêng ở Đông Nam Á và Đông Á, nạn nhân bị lừa đảo đã mất tới 37 tỷ USD trong năm 2023, và con số thiệt hại toàn cầu có thể còn "lớn hơn nhiều".

Các chuyên gia cũng cảnh báo dù hình ảnh đập phá rầm rộ xuất hiện hàng ngày, những kẻ cầm đầu có thể vẫn đang ẩn náu ở nơi khác, và mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới tại Myanmar vẫn còn rất khó xóa sổ.