Mỹ xem xét phát hành đồng xu Trump kỷ niệm 250 năm ngày độc lập

(VTC News) -

Những hình ảnh đầu tiên về thiết kế đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang giơ nắm tay với dòng chữ “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”, câu nói của ông ngay sau khi thoát khỏi vụ ám sát hụt xảy ra vào năm ngoái.

Theo các hình ảnh được Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach đăng trên X, mặt còn lại của đồng xu là hình ảnh ông Trump nhìn nghiêng với chữ "liberty" ở trên và dòng chữ "1776-2026" được viết bên dưới.

Bức ảnh ông Trump giơ nắm đấm sau khi bị ám sát hụt. (Ảnh: New York Times)

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Tài chính thông tin thêm: "Mặc dù thiết kế cuối cùng của đồng xu 1 USD dành cho lễ kỷ niệm chưa được quyết định, nhưng bản phác thảo đầu tiên này phản ánh tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ Mỹ, ngay cả khi đối mặt với những thử thách to lớn".

Ông Beach cho biết trên mạng xã hội X rằng sẽ có nhiều thông tin hơn nữa được chia sẻ sau khi tình trạng đóng cửa chính phủ kết thúc, vốn làm đình trệ nhiều hoạt động của liên bang trong khi nhà lập pháp vẫn bế tắc về dự luật chi tiêu mới.

Quốc hội Mỹ năm 2020 thông qua luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc đồng xu 1 USD vào năm 2026 với thiết kế mang tính biểu tượng nhân dịp 250 năm quốc khánh.

Trong dịp lễ kỷ niệm 200 năm quốc khánh vào năm 1976, Bộ Tài chính Mỹ từng tổ chức cuộc thi thiết kế toàn quốc và chọn tác phẩm của một sinh viên điêu khắc: mặt đồng xu in hình Chuông Tự do, biểu tượng của độc lập Mỹ bên cạnh mặt trăng.

Mặt còn lại của đồng xu có hình cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người mất năm 1969 và trở thành vị tổng thống đầu tiên được in trên đồng xu 1 USD vào năm 1971.

Khi được hỏi liệu ông Trump đã xem thiết kế phác thảo hay chưa, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tôi không chắc ông ấy nhìn thấy nó chưa, nhưng tôi chắc chắn ông ấy sẽ thích nó".