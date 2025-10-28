Mỹ ra lệnh trừng phạt, tập đoàn dầu khí Nga bán tài sản ở nước ngoài

(VTC News) -

Tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga, Lukoil, ngày 27/10 cho biết sẽ bán các tài sản ở nước ngoài sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Ukraine hồi tuần trước.

Trong tuyên bố, Lukoil cho biết việc bán tài sản được thực hiện theo giấy phép “thanh lý có thời hạn” (wind-down license) do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cấp.

“Nếu cần thiết, công ty sẽ xin gia hạn giấy phép để bảo đảm hoạt động của các tài sản quốc tế không bị gián đoạn”, Lukoil nêu rõ, đồng thời cho biết quá trình xem xét hồ sơ từ các bên mua tiềm năng đã bắt đầu.

Logo của Tập đoàn Lukoil tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với hai tập đoàn dầu lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft.

Trước đó, ngày 15/10, Anh cũng đưa Lukoil và Rosneft vào danh sách trừng phạt, đồng thời nhắm tới 44 tàu chở dầu trong “đội quân bóng tối”, phần lớn là tàu cũ không có quyền sở hữu minh bạch, trong nỗ lực siết chặt lệnh cấm vận năng lượng và cắt nguồn thu của Nga.

Lukoil, có trụ sở tại Moskva, chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu. Tên của tập đoàn được ghép từ ba thành phố dầu mỏ ở Tây Siberia: Langepas, Urai và Kogalym.

Công ty chưa công bố những tài sản nào sẽ được bán, song tài sản nước ngoài lớn nhất của họ là mỏ dầu West Qurna 2 tại Iraq, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, nơi Lukoil nắm 75% cổ phần. Theo hãng tin Interfax, sản lượng của mỏ này hồi tháng 4 đạt hơn 480.000 thùng/ngày.

Ngoài ra, Lukoil còn sở hữu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas tại Bulgaria với công suất 190.000 thùng/ngày – lớn nhất khu vực Balkan, cùng nhà máy lọc dầu Petrotel ở Romania. Tập đoàn này cũng cung cấp dầu cho Hungary, Slovakia và nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ (thuộc SOCAR của Azerbaijan, phụ thuộc nhiều vào dầu thô Nga).

Bên cạnh đó, Lukoil còn nắm cổ phần tại các kho cảng dầu và chuỗi bán lẻ nhiên liệu ở châu Âu, đồng thời tham gia nhiều dự án khai thác bao gồm chế biến dầu khí tại Trung Á, châu Phi và Mỹ Latin.