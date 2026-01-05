Mỹ bắt Tổng thống Maduro, Venezuela lập khẩn ủy ban đặc biệt

(VTC News) -

Chính quyền Venezuela hôm 5/1 tuyên bố thành lập một ủy ban đặc biệt về việc thả Tổng thống Nicolas Maduro và vợ, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Freddy Nanez. Ủy ban này sẽ do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez đứng đầu.

Trước đó, một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại trước thông tin Mỹ bắt giữ ông Maduro và kêu gọi thả Tổng thống Venezuela, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, trước khi giữ vị trí lâm thời cũng khẳng định ông Maduro vẫn là "tổng thống duy nhất" hợp pháp của Venezuela và chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ.

Trong bài phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Venezuela, bà Rodriguez "tái khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình và chung sống hòa bình". Bà nói thêm: "Đất nước chúng tôi nỗ lực sống không bị đe dọa từ bên ngoài, trong bầu không khí tôn trọng và hợp tác quốc tế. Chúng tôi tin chắc rằng hòa bình toàn cầu lâu dài bắt đầu bằng việc đảm bảo hòa bình ở từng quốc gia".

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez.

Venezuela cũng kêu gọi chính phủ Mỹ hợp tác trong một chương trình hợp tác tập trung vào phát triển chung, theo Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, “trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

Bà khẳng định Venezuela ưu tiên xây dựng quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng giữa Venezuela và Mỹ cũng như các nước trong khu vực, "dựa trên các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ".

Trước đó, theo CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khẩn trương tìm cách “hợp tác” với chính phủ lâm thời tại Venezuela sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo các quan chức Mỹ, Washington hiện ưu tiên duy trì ổn định hành chính và khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela hơn các mục tiêu khác.

Ngoại trưởng Rubio, một trong những kiến trúc sư chính sách Venezuela của ông Trump, giải thích rằng Mỹ không “điều hành đất nước” mà là “điều hành hướng đi” của Venezuela trong thời gian tới, thông qua các đòn bẩy như phong tỏa tàu chở dầu và duy trì hiện diện quân sự. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Tom Cotton cũng nói rõ rằng các lãnh đạo mới ở Caracas phải đáp ứng yêu cầu của Mỹ, bao gồm chấm dứt buôn bán ma túy, vũ khí và trục xuất ảnh hưởng của các nhóm cực đoan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/1 cho biết sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Venezuela phụ thuộc vào những diễn biến trong tương lai.