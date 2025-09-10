(VTC News) -

Tháng 7 âm lịch (còn gọi tháng "cô hồn”) theo quan niệm dân gian được xem là thời điểm kiêng kỵ làm những việc lớn như cưới hỏi, khai trương, xây dựng, mua bán nhà đất vì thường mang lại vận xui, kém may mắn.

Tuy nhiên, hiện tâm lý này cũng đã thay đổi nhiều, khiến thị trường bất động sản bớt trầm lắng. Chuyên gia cho rằng nếu biết cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng, việc mua bán nhà đất thời điểm nàỳ vẫn có thể diễn ra thuận lợi.

Nắm bắt cơ hội giá tốt

Vì yếu tố tâm lý, không ít khách hàng e ngại mua bán nhà đất trong tháng 7 âm lịch, dẫn đến nguồn cung dư thừa và giá bán có xu hướng “mềm” hơn.

Đây lại là thời điểm thích hợp cho những ai có nhu cầu thực sự, bởi người bán thường sẵn sàng thương lượng, giảm giá hoặc đưa ra nhiều ưu đãi để kích cầu.

Người mua có thể tận dụng cơ hội này để sở hữu bất động sản với mức giá hợp lý, tránh áp lực cạnh tranh cao như các tháng cuối năm.

Mua nhà đất tháng "cô hồn" cần lưu ý gì? (Ảnh minh họa)

Kiểm tra kỹ lưỡng pháp lý

Mua nhà đất ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần đặt yếu tố pháp lý lên hàng đầu. Trong tháng cô hồn, nhiều người có tâm lý muốn “chốt nhanh, bán gấp” để tránh phiền phức phát sinh. Điều này dễ khiến người mua bỏ qua các thủ tục cần thiết và cần phải tuyệt đối tránh.

Vì vậy, trước khi đặt cọc giao dịch, cần kiểm tra đầy đủ giấy tờ như sổ đỏ, giấy phép xây dựng, quy hoạch khu vực…Việc nhờ luật sư hoặc chuyên gia bất động sản hỗ trợ sẽ giúp hạn chế rủi ro.

Đàm phán hợp đồng rõ ràng

Một trong những lưu ý quan trọng khi mua bán nhà đất là phải có hợp đồng mua bán minh bạch, điều khoản rõ ràng về giá, tiến độ thanh toán và quyền nghĩa vụ của các bên.

Giữ tâm lý vững vàng

Thực tế, việc kiêng kỵ trong tháng cô hồn chủ yếu xuất phát từ quan niệm dân gian. Trên thị trường hiện nay, nhiều người trẻ và giới đầu tư chuyên nghiệp đã dần thoải mái hơn, xem đây như một cơ hội mua bán thuận lợi.

Do đó, người mua cần giữ tâm lý vững vàng, không để quá bị ảnh hưởng bởi đồn đoán. Ngược lại, người bán cũng nên linh hoạt trong cách tiếp cận khách hàng, tránh để niềm tin tâm linh làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Lưu ý về phong thủy

Nếu lo ngại về yếu tố phong thủy, người mua có thể chọn ngày lành, giờ đẹp để ký hợp đồng hoặc dọn vào ở. Bên cạnh đó, việc cúng nhập trạch, làm lễ cầu an cũng được xem như cách tạo sự an tâm và mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà.