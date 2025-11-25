Mùa Black Friday đặc biệt, chưa từng có ở TP.HCM

(VTC News) -

Các cửa hàng lớn nhỏ, trung tâm thương mại, siêu thị ở TP.HCM những ngày này tưng bừng khuyến mại, giảm giá đến 80% sản phẩm, hàng hóa nhân dịp Black Friday.

Tuy nhiên, với cả người bán và người mua, dịp Black Friday này thật đặc biệt. Người mua không phải săn sale tìm hàng giá rẻ cho mình như thường lệ, còn người bán cũng không phải giảm giá sâu chỉ để mong bán được nhiều hàng, thu lợi nhuận.

Thay vào đó, không ai bảo ai, chỉ cần nghe người mua nói gom thêm đồ gửi bà con miền Trung là người bán tự động giảm giá, khuyến mại "sập sàn", vừa bán giảm giá vừa "gửi thêm đồ".

Black Friday vốn là dịp người tiêu dùng TP.HCM trông chờ mỗi năm, để săn được đúng hàng của các thương hiệu lớn với giá rẻ.

Hà Phương, nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, cho biết chị vừa săn sale được 20 bộ đồ trẻ em 5-7 tuổi để tặng trẻ em vùng lũ Phú Yên, với giá giảm đến 60% từ một thương hiệu thời trang trẻ em uy tín. Mức giảm dịp Black Friday này cửa hàng áp dụng chỉ từ 15% đến 45%, nhưng chị được chủ cửa hàng hỗ trợ thêm 20% khi biết mục đích mua.

"Ban đầu tôi định mua 15 bộ nhưng chị chủ cửa hàng quen thắc mắc, vì biết con tôi không ở tuổi này. Tôi nói thật là mua để làm quà gửi cho trẻ em vùng lũ nên chị tặng thêm 20%. Nhờ vậy mà tôi đủ tiền mua được 20 bộ. Nhưng bất ngờ hơn khi nhận đồ, tôi đếm thấy 25 bộ. Ngoài giảm giá, chủ hàng còn gửi thêm 5 bộ đồ góp cùng tôi. Nhận giỏ đồ mà tôi xúc động bật khóc", chị Hà Phương chia sẻ.

Nhiều thương hiệu thời trang quốc tế áp dụng mức giảm giá lên đến 70-80% cho tuần lễ Black Friday.

Hà Phương cho biết mùa sale năm nào chị cùng bạn bè cũng rủ nhau săn sale mua quần áo, giày dép, hàng điện tử cho mình và gia đình.

Năm nay cũng săn sale nhưng bạn bè chị mỗi người bớt lại phần mình một ít; người góp vài bộ quần áo, người góp vài đôi dép, người góp xoong nồi, thau, rổ nhựa, balo học sinh... gom góp để cuối tuần sau, nhóm chị lên đường về vùng lũ.

Nhóm bạn quê Phú Yên của chị Như Vân ở phường Thủ Đức cũng đang chia nhau săn sale, mong mua được nhiều đồ dùng hơn để cuối tháng 11 cùng về quê tặng những gia đình khó khăn. Nhóm Vân quyên góp gần 150 triệu đồng, dự định mua bột giặt, dầu gội, tả em bé và các đồ dùng nhà bếp. Vân cho biết đây là các mặt hàng được các siêu thị, cửa hàng giảm giá mạnh trong dịp Black Friday này, nên cả nhóm chia nhau săn mua.

"Cả nhóm thống nhất không mua hàng rẻ, mà chịu khó canh sale để tiết kiệm, mua được hàng chất lượng nhưng giá phù hợp hơn, để có thêm nhiều đồ dùng cho bà con", Vân cho biết.

Bà Ngọc Hà, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Ngô Quyền, phường Tăng Nhơn Phú, lại cho biết bà không áp dụng giảm giá, khuyến mại như các siêu thị, trung tâm thương mại. Nhưng mấy ngày qua khách mua nước khoáng, băng vệ sinh, tả trẻ em rất nhiều để gửi tặng người dân vùng lũ, nên bà cũng "bắt chước sale, bán giá vốn những mặt hàng mua để tặng". Ngoài giảm giá hàng hóa, mỗi khách mua hàng để tặng với hóa đơn từ 1 triệu đồng bà sẽ góp thêm một thùng nước khoáng.

Các thương hiệu thời trang, phụ kiện trong nước cũng giảm giá mạnh hầu hết sản phẩm dịp này.

Bằng cách này hay cách khác, mỗi tiểu thương, chủ hàng lớn nhỏ của TP.HCM dịp này đều dành phần lợi nhuận có được của mình để chia sẻ với người dân vừa hứng chịu trận lũ lịch sử.

Cửa hàng thời trang Vania trên đường Lý Chính Thắng ngoài giảm giá đến 50% sản phẩm tại cửa hàng, còn thông báo dành toàn bộ doanh thu hàng hóa bán được trong dịp Black Friday này (từ 22-30/11) gửi bà con vùng lũ.

Cùng với đó, cửa hàng cũng kêu gọi quyên góp áo dài trắng tặng học sinh vùng lũ. Mỗi người mang một bộ áo dài trắng đến tiệm sẽ được nhận voucher 100.000 đồng...

Cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp áp dụng bán đồng giá 200.000 đồng mỗi chiếc chăn và giảm 50% với drap nệm, ruột gối trong tuần lễ từ 22-30/11. Khách mua chăn được tặng thêm vỏ gối nên chỉ trong 2 ngày đầu áp dụng khuyến mãi, cửa hàng đã bán 300 chiếc chăn. Khách mua chăn, drap nệm hầu hết để làm quà gửi tặng vùng lũ.

Bùng nổ khuyến mại

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM, từ 20/11, không khí Black Friday đã rộn ràng.

Như tại Thiso Mall Sala, các thương hiệu thời trang từ quần áo, giày dép đến phụ kiện: Gustavogano, Pucini, Adidas, ALDO…đồng loạt treo bảng siêu sale Black Friday đến 50-70% đến hết ngày 30/11.

Ngoài chương trình giảm giá, một số thương hiệu còn chạy chương trình mua 2 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 3 giảm thêm 20%.

Black Friday trùng với thời gian diễn ra chương trình City Sale của TP.HCM khiến không khí càng thêm rộn ràng.

Tại Vincom Thảo Điền, hàng loạt thương hiệu lớn công bố giảm giá 70- 80% từ 24-30/11 như Tommy Hilfiger, Guess, Lemino, Valentino, Sisley, Levis... Uniqlo tổ chức tuần lễ cảm ơn từ 21-27/11 áp dụng giá ưu đãi nhiều nhóm sản phẩm từ thời trang hàng ngày đến quần áo mùa đông.

Các thương hiệu thời trang trong nước như Canifa, Vascara, Magonn, G2000, An Phước... cũng tưng bừng giảm giá hầu hết sản phẩm với mức giảm 30-50% áp dụng đến hết tháng 11.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, dịp này hàng loạt chương trình khuyến mại, kích cầu được tổ chức phục vụ cho mùa mua sắm lớn nhất năm. Trùng với tuần lễ Black Friday là chương trình Khuyến mãi hàng hiệu City Sale đợt 2, diễn ra từ giữa tháng 11 và kéo dài đến ngày 4/1/2026. Chương trình này được tổ chức rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử và trực tiếp tại nhiều địa điểm mua sắm.

Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát động quyên góp vật chất, tinh thần ủng hộ người dân vùng lũ, những xe hàng đi siêu thị của người dân TP.HCM có thêm rất nhiều mì tôm, sữa, đồ hộp, nước uống, bột giặt...

Ngoài các trung tâm mua sắm quen thuộc, dịp này, chương trình khuyến mại hàng hiệu được tổ chức tại các điểm mới như tòa nhà Saigon Marina IFC, toà nhà WTC Expo Bình Dương, nhà ga Metro Bến Thành, trung tâm hội nghị Audora - phường Tam Thắng (Vũng Tàu)…quy tụ hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải rộng ở nhiều ngành hàng từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng… nhiều sản phẩm được ưu đãi sâu lên đến 80%.