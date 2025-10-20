Môn võ Người dơi được sáng tạo dựa vào tuyệt kỹ của Lý Tiểu Long

(VTC News) -

Video giải thích kỹ thuật của KFM trong các cảnh hành động trong phim Batman

Keysi Fighting Method (KFM) là môn võ hiện đại, lai ghép, nổi bật với cách tiếp cận tự vệ thực dụng và “đường phố”. Phương pháp này kết hợp các yếu tố từ nhiều môn võ khác nhau, tạo thành một hệ thống độc đáo, hiệu quả trong các tình huống đời thực.

Keysi Fighting Method: Môn võ được sử dụng trong phim “Người dơi”

Theo tạp chí võ thuật Black Belt, KFM ra đời trên các đường phố Tây Ban Nha đầu thập niên 1980. Môn võ này do Justo Dieguez và Andy Norman đồng sáng lập, đều là những võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, mong muốn tạo ra một hệ thống chiến đấu dựa trên thực tế thay vì thể thao hay truyền thống.

Họ muốn xây dựng một phương pháp tự vệ thực dụng, hiệu quả trong các tình huống hỗn loạn và khó lường.

Các cảnh hành động trong loạt phim Batman của Christopher Nolan đều sử dụng môn võ KFM

Tên “Keysi” xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha “Qué Sí”, nghĩa là “Điều gì xảy ra nếu…?”. Câu hỏi này thể hiện tinh thần của KFM: linh hoạt, nhận thức tình huống và khả năng phản ứng hiệu quả với bất kỳ tình huống nào.

Các nhà sáng lập lấy cảm hứng từ trải nghiệm bản thân và nhiều môn võ khác nhau như Jeet Kune Do, boxing và võ Philippines để tạo ra một hệ thống vừa đa năng vừa hiệu quả.

Từ xuất phát điểm khiêm tốn ở Tây Ban Nha, KFM nhanh chóng thu hút những người tìm kiếm phương pháp tự vệ thực dụng. Sự hiệu quả trong chiến đấu cự ly gần, đặc biệt khi đối mặt với nhiều đối thủ, khiến KFM được ưa chuộng cả với dân thường lẫn lực lượng thực thi pháp luật.

Justo Dieguez và Andy Norman đồng sáng lập KFM

KFM còn lan rộng nhờ Hollywood. Phương pháp này được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong các cảnh chiến đấu của loạt phim Batman, đặc biệt Batman Begins (2005) và The Dark Knight (2008), nơi Christian Bale thể hiện sự tàn nhẫn và hiệu quả của KFM. Sự xuất hiện giúp KFM được quan tâm từ võ sĩ và người yêu thích võ tự vệ trên toàn cầu.

“Các pha cận chiến của Batman thể hiện cốt lõi của KFM, bắt nguồn từ chiến đấu đường phố và các nguyên tắc tự vệ của Tiệt Quyền Đạo. Sự xuất hiện trong ba phần phim Batman của Christopher Nolan đã đưa KFM vào ánh đèn sân khấu, thu hút sự chú ý với các kỹ thuật chiến đấu cự ly gần đặc trưng. KFM không chỉ xuất hiện trong Batman Begins mà còn trong các phim như Jack Reacher và Mission: Impossible 3, góp phần nâng cao danh tiếng của nó trong cả võ thuật và giải trí”, trang Calicombatsystems.

KFM xuất hiện trong nhiều bộ phim của Hollywood

KFM thu hút nhiều võ sĩ, diễn viên đóng thế và huấn luyện viên, góp phần phát triển và phổ biến môn võ này. Christian Bale, dù không phải võ sĩ lâu năm, là một trong những người luyện tập nổi bật nhờ quá trình luyện KFM cho loạt phim Batman. Thêm vào đó, nhiều nhân sự quân đội và cảnh sát cũng áp dụng kỹ thuật KFM vì tính hiệu quả trong thực tế.

KFM được sáng tạo dựa trên tuyệt kỹ của Lý Tiểu Long

Như đã nói ở trên, KFM được sáng tạo từ nhiều môn võ khác nhau, trong đó có Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long. Cả Justo Dieguez và Andy Norman trên thực tế đều là huấn luyện viên Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo).

“Triết lý của KFM phản ánh các nguyên tắc mà Lý Tiểu Long đã phát biểu trong Tiệt Quyền Đạo. Là các huấn luyện viên Tiệt Quyền Đạo dưới sự hướng dẫn của Dan Inosanto, hai nhà sáng lập KFM chia sẻ những điểm tương đồng với môn võ Kali/Eskrima của Philippines, nhấn mạnh sự liên kết giữa các môn võ này”, trang Calicombatsystems viết.

KFM được sáng tạo dựa trên Tiệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long

“KFM không chỉ là một bản sao của Tiệt Quyền Đạo mà là một sự tiến hóa vượt bậc, được định hình bởi kiến thức, nghiên cứu và thử nghiệm. Nó lấy cảm hứng từ nhiều môn võ như Silat, Muay Thái và Eskrima, nhấn mạnh vào tính thích nghi, loại bỏ các phong cách cứng nhắc và khuyến khích các phản ứng bản năng”, Calicombatsystems viết tiếp.

KFM không phải là võ truyền thống theo nghĩa thông thường. Võ truyền thống thường gắn với thực hành hàng trăm năm, nhấn mạnh triết lý, kỷ luật và nghi thức. Trong khi đó, KFM là sáng tạo hiện đại, thiết kế riêng cho tự vệ thực dụng, không gắn với truyền thống.

Tuy nhiên, KFM vẫn có những điểm tương đồng với võ truyền thống như chú trọng nhận thức, linh hoạt và tập trung tinh thần. Nhưng KFM thiếu cấu trúc formal, hệ thống đai, và di sản văn hóa lâu đời như Karate, Judo hay Taekwondo.

KFM ngày nay được nhiều người theo học để tự vệ

KFM đòi hỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Vì tập trung vào tình huống thực tế, người luyện phải đối mặt với căng thẳng, tính bất ngờ và sự hung hãn cao. Môn võ này yêu cầu nền tảng kỹ thuật chiến đấu vững chắc, khả năng phản xạ nhanh trong các tình huống hỗn loạn.

Một nét đặc trưng của KFM là thế “Pensador” hay “người suy nghĩ”, dùng tay bảo vệ đầu trong khi tung đòn mạnh. Thế này kết hợp với chiến đấu cự ly gần đòi hỏi luyện tập nghiêm ngặt và sức bền.

Các kỹ thuật cốt lõi của KFM tập trung vào việc phát triển phản xạ linh hoạt và bản năng tự vệ trong những tình huống thực tế đa dạng. Học viên được khuyến khích phản ứng một cách tự nhiên, tận dụng chuyển động cơ thể để xử lý các tình huống căng thẳng một cách hiệu quả. KFM còn chú trọng khả năng phòng thủ 360 độ, giúp người tập luôn duy trì sự cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công đến từ mọi hướng.

Trong chiến đấu cự ly gần, KFM hướng dẫn người tập sử dụng những chuyển động mạnh mẽ nhưng tự nhiên, khai thác tối đa sức mạnh trong không gian hẹp, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát và phản công chính xác.

Ngoài ra, KFM đặc biệt chú trọng yếu tố tâm lý và khả năng chịu áp lực. Học viên thường xuyên được đặt vào các kịch bản mô phỏng thực tế để rèn luyện tốc độ phản xạ và khả năng giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp. KFM cũng bao gồm các bài tập phòng thủ trước vũ khí, từ dao găm đến gậy hoặc vật thể bất ngờ, giúp người học ứng phó an toàn và hiệu quả.

Cuối cùng, KFM nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức tình huống – khả năng quan sát, đọc hiểu môi trường xung quanh, dự đoán nguy hiểm và ưu tiên tránh xung đột trước khi nó xảy ra.

Dù KFM phù hợp với người mới, tính thực dụng của nó khiến môn võ này thích hợp với những ai nghiêm túc muốn tự vệ và sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để rèn kỹ năng.

Ra đời từ đường phố Tây Ban Nha và được Hollywood phổ biến, KFM trở thành môn võ được tôn trọng với người luyện trên toàn thế giới.

Dù không phải võ truyền thống, KFM nhấn mạnh hiệu quả trong đời thực, là công cụ giá trị cho những ai nghiêm túc với tự vệ. Tuy nhiên, tính chất khó khăn của nó yêu cầu người luyện phải vượt qua giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần để làm chủ hệ thống mạnh mẽ và năng động này.