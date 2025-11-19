Mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam-Algeria

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá cao những kết quả trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược sẽ mở ra chương mới, giai đoạn mới cho quan hệ vốn rất tốt đẹp và đã có những bước tiến quan trọng thời gian qua giữa hai nước; cụ thể hóa mong muốn, khát khao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, nhấn mạnh quyết tâm của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb.

Theo Thủ tướng Sifi Ghrieb, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược không chỉ là khuôn khổ quan hệ mới mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhằm hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý trong quan hệ giữa hai nước, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, nhà ở, tài chính...Thủ tướng Algeria đánh giá cuộc trao đổi rất hiệu quả, thiết thực, một lần nữa khẳng định tầm vóc quan trọng của quan hệ song phương và củng cố tinh thần đoàn kết giữa hai nước, nhân dân hai nước trong ứng phó các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Dịp này, Thủ tướng Sifi Ghrieb khuyến khích các doanh nghiệp, công ty lớn của Algeria và Việt Nam đẩy mạnh trao đổi, tìm hiểu thông tin, tận dụng các cơ hội hợp tác thực chất trong các lĩnh vực rất đa dạng, như cơ sở hạ tầng. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật với phía Việt Nam trong đánh bắt hải sản, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Sifi Ghrieb cho rằng điều cần thiết là hai bên triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được thành hành động thực tế, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria trở thành một hình mẫu trong quan hệ quốc tế và nói chung và cũng như là trong hợp tác Nam - Nam nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình mà Thủ tướng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Algeria dành cho cá nhân Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm đến các nhà lãnh đạo Algeria và tầm nhìn trong tương lai đến năm 2035; bày tỏ ủng hộ tầm nhìn và định hướng quan trọng của Algeria. Nhấn mạnh giá trị cốt lõi chung quan trọng là hỗ trợ giúp đỡ nhau giành độc lập tự do cho dân tộc mỗi nước, phát huy di sản quan trọng của mỗi quốc gia trong xây dựng 2 đất nước giàu mạnh, văn minh phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Đồng tình với đề xuất, kiến nghị của Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Thủ tướng cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công cùng với Thủ tướng Algeria, 2 bên cùng trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước xứng tầm với tình cảm nhân dân 2 nước giành cho nhau trong suốt 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước.

"Chúng tôi rất nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác Chiến lược, phản ánh sự tin cậy chính trị cao hơn ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; xác định hợp tác kinh tế là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về chính trị, Thủ tướng cho biết đã nhất trí tiếp tục truyền thống hữu nghị tốt đẹp, không ngừng tăng cường lòng tin chính trị, củng cố đoàn kết, gắn bó và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương và hợp tác song phương.

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng nêu rõ, dư địa hợp tác giữa hai nước rất lớn, có sự bổ trợ cho nhau, 2 bên quyết tâm coi đây là trụ cột quan trọng, mang tính động lực cho khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán thỏa thuận thương mại hàng hóa để mở cửa thị trường cho sản phẩm của mỗi bên và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa, tăng cường trao đổi mặt hàng thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư thuận lợi, minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử. Hai bên khẳng định tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hợp tác chiến lược, đặc biệt là dầu khí, may mặc, nông nghiệp...làm nền tảng mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cùng có lợi khác.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy tiến trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hiệu quả và củng cố vai trò của các nước đang phát triển, ủng hộ các nước phương Nam có tiếng nói và vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế.

Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Phi, nhất trí đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa các nước ở châu Á và châu Phi, hợp tác Nam - Nam.

Thủ tướng cũng cho biết 2 bên đã cùng nhau trao đổi sâu rộng về thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước như nông nghiệp- môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác Halal, văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương...

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp lẫn nhau tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhà ở và đô thị, xử lý nợ, tư pháp... trong chuyến thăm lần này; đề nghị các bộ, ngành hai bên triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký kết và định hướng 2 Thủ tướng đã thống nhất, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria ngày càng đơm hoa kêt trái, "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thủ tướng chúc đất nước, nhân dân Algeria anh em đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúc quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria ngày càng được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.