Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, miền Trung mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét từ 25/11, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15°C.

Hà Nội sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Trên biển, từ chiều 24/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ chiều tối 24/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa lớn diện rộng.

Thông tin diễn biến mưa hiện tại, cơ quan khí tượng cho hay, từ sáng 23/11 đến sáng 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 110mm, cục bộ mưa rất to trên 220mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 60mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/11, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.