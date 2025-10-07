MB tăng trưởng bứt phá đầu năm 2025: Củng cố vị thế Big5, dẫn đầu về hiệu quả

(VTC News) -

Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của MB trong nhóm Big5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt về hiệu quả hoạt động, sức mạnh tài chính và nền tảng số hóa.

Tăng trưởng toàn diện về quy mô và chất lượng

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2024. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng hợp nhất đạt gần 913 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%, MB tiếp tục mở rộng tín dụng bền vững. Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%, và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trích lập dự phòng đạt 88,9%.

Tiền gửi của khách hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 10%, đạt hơn 783 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục là điểm sáng khi đạt gần 297 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tiền gửi khách hàng, đây là một trong những tỷ lệ CASA cao nhất thị trường, cho thấy hiệu quả từ nền tảng ngân hàng số.

Hiệu quả hoạt động vượt trội

Trong 6 tháng đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 15,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 32,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 24,6%, trong đó thu nhập từ dịch vụ tăng 37%, cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, đặc biệt từ các dịch vụ tài chính số, bảo hiểm và đầu tư đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 27,3%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống, thể hiện khả năng kiểm soát chi phí vượt trội. Biên lãi ròng (NIM) hợp nhất đạt 4,1%, duy trì ở mức cao, nhờ tối ưu cấu trúc tài sản sinh lời và tỷ trọng CASA lớn.

Ngân hàng riêng lẻ: Củng cố sức mạnh lõi

Ở hoạt động riêng lẻ, MB đạt dư nợ cho vay gần 831 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, phản ánh chiến lược tăng trưởng cân bằng giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,47% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 90,9%, tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng. Huy động vốn tăng 12%, trong đó CASA đạt gần 299 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,2%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 15,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9%, với tổng thu nhập hoạt động tăng 23,9%. Các chỉ số hiệu quả được duy trì ấn tượng: CIR ở mức 24,3%.

Khẳng định vị thế Big5 và tiến tới mục tiêu Tập đoàn tài chính số dẫn đầu

Với quy mô tổng tài sản 1.290 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng CASA cao hàng đầu thị trường, và hiệu quả sinh lời vượt trội (ROE 20,71, MB tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm Big5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, MB đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các ngân hàng đồng hạng nhờ tốc độ tăng trưởng vững chắc, năng lực quản trị hiệu quả và nền tảng số hóa mạnh mẽ.

Các công ty thành viên đã đạt được kết quả tích cực, tăng cường vị thế trên thị trường: MBGroup duy trì TOP 1 Bancasurance, Mcredit TOP 3 thị trường tài chính tiêu dùng, MIC Top 4 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, MBS Top 7 thị phần môi giới.