MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' năm 2025

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Hà Trọng Khiêm – Phó Tổng Giám đốc - đại diện MB nhận giải thưởng

Ngày 9/10, tại TP.HCM diễn ra Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Sự kiện được tổ chức bởi Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam với những hoạt động kinh doanh nổi bật và những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Tiếp nối chuỗi 5 năm liên tiếp trước đó, năm 2025, MB một lần nữa góp mặt tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định, không ngừng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ, từ đó mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

Với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)”, chương trình giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu: “Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam”.

Đây là lần thứ sáu liên tiếp MB nhận giải thưởng danh giá này.

“Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của MB. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết bền vững của ngân hàng trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng”, đại diện MB chia sẻ.

MB hiện phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 98.6%, sánh ngang với các ngân hàng hàng đầu châu Á. Trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, MB xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà là công cụ then chốt để tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng, thu hút khách hàng bằng trải nghiệm xuất sắc và một hệ sinh thái kết nối sâu rộng.

Tính đến nay, MB Group đạt quy mô tổng tài sản trên 1.3 triệu tỷ đồng, đứng Top 5 toàn ngành. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần.

Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên MB góp mặt trong Big 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, với số tiền đóng góp hơn 8.600 tỷ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MB khi trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước.