MB giữ Top 2 thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam năm 2025 theo Campaign Asia

(VTC News) -

Đây là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển đổi số toàn diện và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm của ngân hàng Big 5.

Khẳng định vị thế thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Theo khảo sát từ hơn 10.000 người tiêu dùng Đông Nam Á do Campaign Asia phối hợp cùng Pureprofile thực hiện, bảng xếp hạng Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025 đã vinh danh những cái tên nổi bật nhất trong nhiều lĩnh vực, từ tiêu dùng nhanh, công nghệ, tài chính đến dịch vụ số.

Trong danh sách này, bên cạnh những "ông lớn" toàn cầu, các thương hiệu Việt Nam cũng góp mặt ở các vị trí cao, cho thấy một xu hướng tích cực: Các thương hiệu Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế của mình, cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia.

MB thuộc top 50 thương hiệu hàng đầu, thuộc Top 2 thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam. (Nguồn: Campaign Asia-Pacific)

Đặc biệt, với nhóm ngành ngân hàng, Ngân hàng TMCP Quân đội MB lọt Top 2 xếp hạng cao nhất nhất tại Việt Nam năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế của thương hiệu có giá trị tỷ đô. Cùng với các tên tuổi như Vietcombank, Viettel,...Campaign Asia nhấn mạnh MB đã trở thành trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái tài chính số của người Việt.

Nền tảng số mạnh mẽ và các sản phẩm tài chính đột phá làm nên vị thế thương hiệu

Với định hướng trở thành "ngân hàng số toàn diện", MB đã đầu tư mạnh mẽ vào cả nhân sự và công nghệ, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, bao trùm mọi nhu cầu của khách hàng.

Thành công của MB đến từ việc không ngừng đổi mới và sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đón đầu các thay đổi của thị trường. Trong đó, có thể kể đến các sản phẩm Chi trả lương doanh nghiệp, Cấp vốn và App quản lý bán hàng mSeller cho Hộ kinh doanh, MB Priority Land, cũng như các dòng thẻ với ưu đãi hời như MB Visa Hi Biz, MB Mastercard Platinum,...

MB cũng liên tục cập nhật các công nghệ bảo mật, cảnh báo tài khoản giả mạo, gian lận, phát hiện các nguy cơ chiếm quyền kiểm soát của các ứng dụng gián điệp,...đem đến cho người dùng trải nghiệm tài chính mượt mà và an toàn. Nhờ vậy, App MBBank liên tục giữ vững vị thế Top 1 ứng dụng tài chính miễn phí trên App Store, với hơn 33 triệu người dùng.

Với giá trị thương hiệu đạt gần 1,6 tỷ USD (theo báo cáo của Brand Finance năm 2025), và sự tin cậy, yêu thích của người dùng Việt, MB khẳng định vị thế của ngân hàng thuộc nhóm Big 5, tiếp tục vươn lên nhóm tập đoàn hàng đầu khu vực.