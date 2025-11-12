Máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ rơi ở Georgia, 20 binh sĩ thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông báo tất cả 20 người có mặt trên máy bay vận tải quân sự gặp nạn ở Georgia vào một ngày trước đó khi trên đường di chuyển từ Azerbaijan trở về Thổ Nhĩ Kỳ đều thiệt mạng.

Hiện tại, Ankara vẫn chưa công bố nguyên nhân xảy ra sự cố tai nạn hàng không lần này. Theo Reuters, chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra hiện trường xảy ra tai nạn. Đây là sự cố quân sự nghiêm trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2020.

Hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Những cảnh quay đầu tiên từ hiện trường cho thấy hàng loạt mảnh kim loại xoắn nằm rải rác trên gò cỏ, trong khi những cảnh quay chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay vỡ tan giữa không trung rồi lao xuống đất trong ngọn lửa lớn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler có cuộc nói chuyện với quan chức Georgia và Azerbaijan về hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Lãnh đạo Azerbaijan và Georgia cũng như Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gửi lời chia buồn sau khi sự việc xảy ra. Ông Tom Barrack, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tai nạn.

Đồng thời, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất máy bay C-130 Hercules gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ rơi máy bay, tới Không quân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng bằng mọi cách trong quá trình điều tra", phát ngôn viên công ty Chris Karns nhấn mạnh.

Georgia (Gruzia) là quốc gia nằm tại giao giới của Tây Á và Đông Âu, phía tây giáp Biển Đen, phía bắc giáp Nga, phía nam giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, và phía đông nam giáp Azerbaijan.