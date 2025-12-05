MATRADE dẫn dắt khu gian hàng Malaysia tại Vietnam Expo 2025 tại TP.HCM

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 23 (Vietnam Expo HCMC 2025) do Công ty VINEXAD tổ chức, khai mạc ngày 4/12, quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vai trò là một trong những sự kiện thương mại quốc tế nổi bật tại khu vực.

Vietnam Expo HCMC 2025 quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Đ.V)

Với chủ đề “Giải pháp cho phong cách sống hiện đại”, Vietnam Expo 2025 tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân và lãnh đạo ngành hàng trên toàn cầu nhằm giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tính tiện lợi, số hóa và phát triển bền vững.

Triển lãm tập trung vào bốn lĩnh vực chính: thực phẩm và lối sống xanh, điện tử gia dụng, đồ dùng gia đình và làm vườn, cùng dụng cụ DIY. Sự đa dạng này phản ánh rõ nét xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam - hướng đến các giải pháp thông minh, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự hiện diện của MATRADE tại Vietnam Expo 2025 là một phần trong nỗ lực xuyên suốt nhằm tăng cường dấu ấn xuất khẩu của Malaysia và thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong ASEAN.

Hoạt động này đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược Xuất khẩu Quốc gia (NTBp) và Kế hoạch Công nghiệp Quốc gia (NIMP) 2030, tập trung vào đa dạng hóa thị trường, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Lãnh đạo Bộ Công Thương đến thăm gian hàng của Cục Xúc tiến thương mại Malaysia. (Ảnh: Đ.V)

Năm nay, MATRADE phối hợp với Ngân hàng SME trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Doanh nhân Halal (PPKH) do Bộ Phát triển Doanh nhân và Hợp tác xã (KUSKOP) chủ trì, nhằm hỗ trợ phát triển đội ngũ doanh nhân halal – đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Sự hiện diện của MATRADE tại Vietnam Expo 2025 là một phần trong nỗ lực xuyên suốt nhằm tăng cường dấu ấn xuất khẩu của Malaysia và thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong ASEAN. (Ảnh: Đ.V)

Thông qua sự hợp tác này, 23 doanh nghiệp Malaysia tham gia Khu Gian hàng Malaysia, giới thiệu danh mục phong phú các sản phẩm halal và sản phẩm phong cách sống sáng tạo, khẳng định vị thế của Malaysia như một trung tâm uy tín về hàng hóa chất lượng cao, đề cao đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững, bao gồm các nhóm ngành: thực phẩm, lối sống xanh, thiết bị gia dụng – làm vườn, máy móc và điện tử.

Trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm, MATRADE sẽ sắp xếp và điều phối các cuộc gặp gỡ giao thương được lên lịch trước giữa doanh nghiệp Malaysia và các nhà nhập khẩu, nhà mua hàng cũng như nhà phân phối tiềm năng tại Việt Nam.

Những phiên làm việc chuyên sâu này nhằm xây dựng và củng cố liên kết thương mại, mở rộng mạng lưới kinh doanh, đồng thời mở ra các cơ hội xuất khẩu mới cho doanh nghiệp Malaysia. Khách tham quan có thể tiếp cận và khám phá nhiều sản phẩm Malaysia mang tính đổi mới, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh – phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng và sự năng động của thị trường Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác thương mại trọng yếu của Malaysia tại khu vực ASEAN, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 83,12 tỷ RM trong năm 2024.

Malaysia cũng là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam trên phạm vi toàn cầu trong cả năm 2023 và 2024, cho thấy sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế hai nước.

Việc MATRADE tham gia Vietnam Expo 2025 không chỉ góp phần củng cố mối quan hệ này mà còn là dịp quảng bá mạnh mẽ chất lượng, uy tín và thế mạnh của doanh nghiệp Malaysia, khuyến khích các mối liên kết hợp tác thương mại sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.