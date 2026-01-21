Khởi tố 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

(VTC News) -

Ngày 21/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Tại xưởng sản xuất thuộc Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng thu giữ 2.976 chai thuốc nhuộm tóc giả, bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”; 960 chai dầu gội nhãn hiệu “Mira” và 504 chai dầu gội nhãn hiệu “Colab Glamour” có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Toàn bộ hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả như: máy trộn, máy chiết rót... cùng lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị thu giữ.

Cơ quan chức năng đọc quyết định kiểm tra hoạt động sản xuất của cơ sở do Hà làm chủ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thu giữ 8.531 sản phẩm thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu Hamiko tại chỗ ở của các đối tượng, với tổng số tang vật bị tạm giữ đến nay là 11.507 sản phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, Hà là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng nhưng mỗi khi làm việc thì cổng xưởng đều khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động.

Bản thân Hà triệt để lợi dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá năng lực sản xuất, giới thiệu dây chuyền máy móc, nhận gia công mỹ phẩm. Qua đó, Hà tạo dựng hình ảnh một cơ sở gia công chuyên nghiệp, thu hút đối tác, ngụy trang hoạt động sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa gia công sản phẩm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (SN 1994, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) 45.000 chai thuốc nhuộm tóc giả, ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”.

Sau khi có hàng, Liên sử dụng mạng xã hội Facebook để chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến.

Tang vật lô hàng hóa mỹ phẩm giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng mà còn xâm hại nghiêm trọng trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm gia tăng nguy cơ mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.