VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu

(VTC News) -

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức lần đầu tiên quy tụ 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu trong một không gian liên hoàn. Sự kiện không chỉ thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa Việt Nam lên bản đồ triển lãm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế Expo.

Mô hình sáng tạo kết nối các doanh nghiệp

Được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức từ ngày 12 - 15/11, trên quy mô khoảng 80.000 m² diện tích trưng bày, với 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) được xem là sự kiện quy mô và có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ.

Điểm đột phá của VITW 2025 nằm ở mô hình “5 trong 1”, khi 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu, gồm CMES, VIIF, VNDA Expo, VietBuild và Café Show Vietnam, cùng hội tụ trong một không gian liên hoàn, kết nối trọn vẹn chuỗi giá trị: từ sản xuất, vật liệu, máy móc, công nghệ, thiết kế đến tiêu dùng.

Cách tổ chức sáng tạo của VEC trong vai trò nhạc trưởng được đánh giá rất cao. “Thay vì phải đi năm triển lãm khác nhau, giờ đây chỉ cần tham dự một sự kiện là có thể kết nối và quảng bá được sản phẩm. Đây là sự thay đổi bước ngoặt”, ông Nguyễn Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn 911, nhận định.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 quy tụ 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp.

Mô hình “5 trong 1” được xem là câu trả lời của VEC cho bài toán khó giải trong ngành triển lãm Việt Nam lâu nay trong việc tạo hiệu ứng cộng hưởng liên ngành, mở rộng không gian hợp tác và kích hoạt những chuỗi liên kết mới trong sản xuất - thương mại - đầu tư.

“Trước đây, VietBuild phải tổ chức 4 kỳ mỗi năm vì không có không gian đủ lớn. Giờ đây, chỉ cần 2 - 3 kỳ tại VEC đã bao quát toàn ngành và tạo ra kết nối tốt hơn. Đây là mơ ước rất lâu của VietBuild mà chỉ có ở VEC mới đáp ứng được”, ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng VietBuild, đánh giá.

Chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Cửa Việt Nam, coi đây là “cuộc hợp nhất lịch sử”, mang lại cách tiếp cận hoàn toàn mới cùng những cơ hội rộng mở hơn cho doanh nghiệp. Theo ông, mô hình này vừa duy trì tính chuyên biệt của từng lĩnh vực, vừa mở rộng không gian bán chéo giữa các ngành.

Không chỉ đột phá về quy mô và mô hình, VEC còn được đánh giá cao ở năng lực kết nối quốc tế. Tại VITW 2025, lần đầu tiên, thương hiệu CMES - Triển lãm Máy công cụ Quốc tế cùng hàng trăm nhà cung cấp hàng đầu thế giới đến Việt Nam, tạo nên chuỗi giao thương có chiều sâu.

Đặc biệt, VEC còn đưa vào vận hành Business Matching - một trung tâm xúc tiến thương mại thông minh hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng kết nối tại chỗ. Đây được xem là nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài, các hợp đồng giao thương giá trị lớn trong tương lai.

“Cơ hội là rất lớn khi đây là nơi hội tụ của 5 triển lãm quy mô với 5 cộng đồng doanh nghiệp cùng 5 dòng khách tiềm năng”, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá.

Triển lãm có sự tham gia của đại diện các tổ chức, hiệp hội và nhiều thương hiệu hàng đầu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh ,Trung Quốc…, cho thấy năng lực kết nối quốc tế của VEC.

Hạt nhân kiến tạo đưa Việt Nam lên bản đồ kinh tế Expo

Sự ra đời của VEC được xem như “cuộc hồi sinh” của ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam sau nhiều năm hoạt động cầm chừng từ khi Trung tâm Triển lãm Giảng Võ khép lại sứ mệnh lịch sử. Với quy mô Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và năng lực vận hành chuẩn quốc tế, VEC mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam.

“Một tổ hợp tầm cỡ quốc tế như thế này thực sự rất cần thiết cho đất nước”, ông Nguyễn Xuân Thanh chia sẻ thêm.

Nhìn rộng hơn, ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, sự hiện diện của VEC đồng nghĩa Việt Nam đã có “đường băng” để đón các triển lãm tầm cỡ toàn cầu. Các tập đoàn quốc tế chỉ tham dự những triển lãm quy mô lớn, có hạ tầng hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp. VEC chính là lời mời nghiêm túc nhất của Việt Nam gửi đến thế giới.

Ở bình diện quốc tế, những quốc gia có nền kinh tế Expo thịnh vượng, như Mỹ, Đức, UAE, Trung Quốc… đều sở hữu hệ thống trung tâm triển lãm hiện đại. Các “kinh đô triển lãm” này cũng chính là hạt nhân của nền kinh tế Expo trị giá nên tới 300 tỷ USD/năm. Với VEC, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vươn lên trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ Expo toàn cầu.

GS. Hà Tôn Vinh, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế, cho rằng trước đây, Việt Nam chưa có những trung tâm triển lãm đủ lớn với năng lực kết nối, vận hành quốc tế.

“Để vận hành một nền kinh tế triển lãm đúng nghĩa, cần không chỉ ‘phần cứng’ là hạ tầng, mà còn ‘phần mềm’ là chuỗi hoạt động liên tục, thu hút cả người bán và người mua”, ông phân tích.

VEC hội tụ đủ cả “phần cứng” và “phần mềm” đó. Chỉ sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, VEC đã trải qua 3 sự kiện mang tính chất “phép thử” toàn diện cho năng lực hạ tầng, tổ chức và vận hành.

Trong đó, Triển lãm A80 - triển lãm kinh tế xã hội quy mô nhất lịch sử, đón tới hơn 1 triệu lượt khách/ngày, chứng minh sức chứa, khả năng vận hành và tổ chức sự kiện đại chúng tầm thế giới.

Hội chợ Mùa thu - không gian kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng, tạo nền tảng thương mại đa chiều và văn hóa giao thương mang đặc trưng Việt Nam.

Và nay, VITW 2025 - bước ngoặt trong ngành với mô hình “5 trong 1”, chính là cú nhảy vọt về tầm vóc quốc tế của VEC, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu.

VITW 2025 góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ triển lãm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế Expo

Ba sự kiện, ba sắc thái - từ đại chúng, thương mại đến chuyên ngành - những “phép thử” đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên kinh tế Expo. Ở đó, ngành công nghiệp triển lãm, với VEC là hạt nhân kiến tạo, thực sự trở thành động lực tăng trưởng quốc gia, đòn bẩy xúc tiến đầu tư và cầu nối thương mại toàn cầu.