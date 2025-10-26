Mang hương sắc vùng cao xuống Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025

(VTC News) -

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức được khai mạc vào tối 25/10. Với 6 nhất gồm: Không gian hiện đại nhất, quy mô lớn nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất, Hội chợ không chỉ là nơi giao thương, quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để mỗi vùng đất kể lại câu chuyện văn hóa của mình bằng những đặc sản tinh túy, Trong đó, không thể thiếu hương vị vùng cao riêng biệt đã được các địa phương kỳ công mang tới.

Giới thiệu về sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ, bà Phạm Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn (Tuyên Quang) cho biết, các sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ là trà mà còn là câu chuyện của một vùng đất, của những người gìn giữ di sản thiên nhiên qua từng tán chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025 trước giờ khai mạc.

“Chúng tôi mang đến Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 những sản phẩm chế biến từ trà Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, loại trà gắn liền với đời sống người dân vùng núi và cả những người đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc”, bà Hải nói.

Theo bà Hải, trong thời đại hiện nay, văn hóa và kinh tế không thể tách rời nhau. Các sản phẩm trà Shan tuyết được chiết xuất, chế biến gắn với cội nguồn, vừa kế thừa quy trình truyền thống, vừa ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, tăng giá trị kinh tế.

“Nhờ đó, đời sống bà con vùng núi ngày càng khấm khá hơn, đồng thời giúp lan tỏa hình ảnh con người Tuyên Quang cần cù, sáng tạo”, bà Hải chia sẻ.

Không chỉ sản phẩm trà uống, doanh nghiệp còn mở hướng đi mới khi tập trung nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm từ trà Shan tuyết. Xuất phát từ thực tế trà có nhiều công dụng cho sức khỏe và làn da, Công ty Thành Sơn đã cho ra đời dòng sản phẩm chăm sóc da thuần chay, chiết xuất hoàn toàn tự nhiên.

Người dân Tuyên Quang thu hoạch chè Shan tuyết. (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

“Chúng tôi muốn đưa giá trị của cây trà Shan tuyết đến gần hơn với người người tiêu dùng, để cùng nhau bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này. Đó là cách chúng tôi phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa sống”, bà Hải khẳng định.

Doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mở rộng hợp tác để hướng tới xuất khẩu. “Tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, chúng tôi kỳ vọng người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ biết đến sản phẩm mỹ phẩm từ trà Shan tuyết nhiều hơn không chỉ để uống mà để cảm nhận, để sống cùng văn hóa của núi rừng Tây Côn Lĩnh”, bà Hải nói với niềm tự hào.

Trong khi đó, tại khu trưng bày sản phẩm của tỉnh miền núi Điện Biên, cà phê Hải An của Công ty TNHH Hải An thu hút ánh nhìn bởi mùi hương nồng nàn, đậm chất núi rừng. Bà Trần Thị Thu Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hải An, vừa tất bật bày biện sản phẩm vừa chia sẻ: “Chúng tôi đại diện cho tỉnh Điện Biên mang đến hội chợ những sản phẩm đặc sản của địa phương, như: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê muối, cà phê hòa tan. Tất cả đều được chế biến từ những hạt cà phê trồng trên vùng đất Mường Ảng quanh năm sương phủ”.

Cà phê, một trong những sản phẩm OCOP đặc trưng của Điện Biên sẽ được trưng bày tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Theo bà Hải, cây cà phê ở Mường Ảng có điều kiện sinh trưởng đặc biệt, bởi nằm ở độ cao từ 700 - 1.700m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, đất đỏ bazan màu mỡ, sương mù giăng phủ gần như quanh năm. Chính sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, cùng với việc chăm sóc hoàn toàn dựa vào tự nhiên, đã tạo nên hương vị cà phê rất riêng - đậm, thanh và thơm lâu.

Điều đáng quý là người dân nơi đây vẫn duy trì phương thức canh tác thủ công, thu hái từng quả chín bằng tay, phơi nắng tự nhiên để giữ trọn hương vị núi rừng.

“Cà phê Mường Ảng là kết tinh của thiên nhiên và bàn tay con người, là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, gắn bó với đất. Ngày trước, người dân chủ yếu sống bằng trồng ngô, khoai, sắn, thu nhập bấp bênh. Từ khi có cây cà phê, cuộc sống đã đổi khác, bà con có tiền cho con đi học, xây nhà, mua xe. Cà phê đã thực sự giúp vùng đất này vươn lên”, bà Hải nói.

Khi được hỏi về kỳ vọng tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, bà Hải bày tỏ: “Tôi mong muốn du khách thập phương sẽ biết đến nhiều hơn về Điện Biên, không chỉ là mảnh đất lịch sử hào hùng mà còn là nơi có đặc sản cà phê thơm ngon bậc nhất Tây Bắc. Qua hội chợ, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được thêm đối tác, mở rộng thị trường, để thương hiệu cà phê Mường Ảng bay xa hơn”.