Màn kịch 'ngây thơ' rũ bỏ trách nhiệm của Ngân 98
(VTC News) -
Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 khai chỉ quảng cáo thuê, quá tin nhà sản xuất... trong khi công an xác định cô điều hành toàn bộ.
Hồng Thắm
