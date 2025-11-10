Maison Interior – thiết kế văn phòng bền vững, kiến tạo giá trị dài hạn

(VTC News) -

Thiết kế văn phòng thời đại mới – khi bền vững song hành cùng trải nghiệm nhân sự

Theo báo cáo Global Green Office Trends 2025 của World Green Building Council, hơn 70 % tập đoàn đa quốc gia cam kết đạt mục tiêu Net Zero Carbon cho không gian làm việc trước năm 2030. ESG vì thế không còn là xu hướng mà trở thành chuẩn mực vận hành mới.

Tại Việt Nam, thị trường cũng ghi nhận sự chuyển đổi rõ nét: Khoảng 73% tòa nhà hạng A tại TP.HCM hiện đạt chứng chỉ xanh, trong khi nhu cầu thuê văn phòng thân thiện môi trường tăng bình quân 25% mỗi năm. Doanh nghiệp bắt đầu nhìn nhận không gian làm việc như một yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới năng suất và khả năng gắn kết nhân sự.

Maison Interior luôn nắm bắt các xu hướng thiết kế văn phòng hiện đại.

Thiết kế vì con người và môi trường

Nắm bắt xu hướng đó, Maison Interior theo đuổi triết lý “thiết kế vì con người và môi trường”, đặt trải nghiệm nhân sự và giá trị bền vững làm trọng tâm. Mỗi dự án được phát triển với tư duy thiết kế linh hoạt, tối ưu hiệu suất sử dụng không gian và thể hiện rõ bản sắc thương hiệu, giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và khác biệt.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất văn phòng, Maison Interior đã đồng hành cùng hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải rộng các lĩnh vực công nghệ, tài chính, sản xuất và FDI tại Hà Nội và TP.HCM.

Không gian làm việc tối ưu và giàu cảm hứng

Ở mỗi dự án, Maison Interior luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và cảm xúc. Không gian làm việc được tổ chức khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để mang lại cảm giác thông thoáng và kết nối. Vật liệu thân thiện môi trường như gỗ veneer, thép tái chế hay sơn không chứa VOC được sử dụng phổ biến, vừa đảm bảo độ bền vững vừa tạo nên nét tinh tế, hiện đại.

Maison Interior thiết kế văn phòng dựa trên nhu cầu và mong muốn từ khách hàng.

Các khu vực đặc thù như phone booth cách âm, không gian sáng tạo hay pantry thư giãn được bố trí linh hoạt, giúp nhân sự duy trì trạng thái cân bằng giữa tập trung và giao tiếp. Mỗi chi tiết đều được Maison Interior tính toán tỉ mỉ nhằm tối ưu trải nghiệm làm việc và thúc đẩy hiệu suất.

Giải pháp thiết kế bền vững – giá trị dài hạn cho doanh nghiệp

Tại Maison Interior, “bền vững” không dừng ở việc lựa chọn vật liệu thân thiện môi trường mà còn là triết lý xuyên suốt trong tư duy thiết kế. Một không gian làm việc được xem là bền vững khi mang lại trải nghiệm tích cực cho nhân sự, thể hiện rõ bản sắc doanh nghiệp và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của mô hình vận hành trong tương lai.

Bên cạnh việc đề cao yếu tố thẩm mỹ, công năng và hiệu suất sử dụng, Maison Interior tập trung phát triển các giải pháp thiết kế tối ưu chi phí đầu tư và vận hành, giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực. Mỗi thiết kế được tính toán kỹ lưỡng để tận dụng hiệu quả diện tích, giảm lãng phí vật liệu và tiết kiệm năng lượng, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng

Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo không gian làm việc bền vững

Maison Interior định vị mình là đối tác tư vấn chiến lược trong hành trình kiến tạo không gian làm việc hiệu quả và mang dấu ấn riêng.

Đội ngũ kiến trúc sư của công ty không ngừng cập nhật xu hướng thiết kế quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại và vật liệu thân thiện môi trường, hướng đến các không gian tinh tế, linh hoạt, truyền cảm hứng.

Dự án thiết kế thi công nội thất văn phòng thực hiện bởi Maison Interior.

Maison Interior tin rằng, một không gian làm việc được đầu tư đúng hướng sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi công trình hoàn thiện là minh chứng cho sự hòa quyện tinh tế giữa chuyên môn sâu, tư duy sáng tạo và tâm huyết nghề nghiệp, thể hiện cam kết của Maison Interior trong hành trình kiến tạo không gian làm việc hiện đại, nhân văn và bền vững theo thời gian.