Lý do Mỹ rút loạt máy bay ném bom B-52 khỏi căn cứ Anh

(VTC News) -

Theo The War Zone, các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã rời căn cứ RAF Fairford ở Anh ngày 1/7, khép lại đợt triển khai hỗ trợ chiến dịch quân sự chống Iran.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, dù lệnh ngừng bắn đạt được từ ngày 8/4 vẫn nhiều lần bị thử thách bởi các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, chưa xuất hiện thêm các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Theo nhiếp ảnh gia hàng không Andy Riddle, tổng cộng 6 chiếc B-52 đã rời RAF Fairford trong hai đợt, mỗi đợt gồm ba máy bay. Đợt đầu tiên cất cánh lúc 10h15 và đợt thứ hai vào khoảng 14h20 theo giờ địa phương.

Ít nhất ba chiếc B-52 được ghi nhận đã tới Anh từ ngày 8/3, song thời điểm triển khai của những chiếc còn lại chưa được công bố. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ từ chối bình luận về hoạt động này.

Trong thời gian hiện diện tại RAF Fairford, các oanh tạc cơ B-52 hoạt động với cường độ cao và tham gia nhiều nhiệm vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Giới chức Mỹ tuyên bố đã đánh trúng khoảng 13.000 mục tiêu trong chiến dịch, nhưng chưa rõ bao nhiêu trong số đó do các máy bay B-52 thực hiện.

Một số hình ảnh được công bố cho thấy B-52 mang theo tên lửa hành trình tàng hình AGM-158 JASSM trong quá trình triển khai tại Anh.

Dù B-52 đã rút đi, khoảng 12 máy bay ném bom B-1 Lancer vẫn đang hiện diện tại RAF Fairford. Giới quan sát cho rằng việc rút lực lượng diễn ra sau khi Mỹ và Iran nhất trí tạm ngừng các hành động quân sự trả đũa để duy trì lệnh ngừng bắn mong manh.

Oanh tạc cơ B-52. (Ảnh: TMZ)

Cùng ngày, hai bên cũng kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, theo Reuters, các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào việc bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz và các ưu đãi tài chính dành cho Iran, thay vì những vấn đề gai góc hơn như chương trình hạt nhân và kho uranium làm giàu của Tehran.

Bất chấp tiến trình ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran. Theo Wall Street Journal, ông Trump gần đây đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine về khả năng tiến hành thêm các đợt tấn công, nhưng hiện vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán.

Việc rút B-52 khỏi Anh không đồng nghĩa Washington mất khả năng tiến hành các chiến dịch không kích chiến lược mới. Ngoài các máy bay B-1 còn đóng tại châu Âu, Mỹ vẫn có thể triển khai B-52, B-1 hoặc B-2 trực tiếp từ lãnh thổ nước này để tấn công Iran nếu cần thiết.

Tuy vậy, việc duy trì các oanh tạc cơ tại những căn cứ tiền phương như RAF Fairford giúp rút ngắn thời gian bay, giảm áp lực lên phi hành đoàn và tăng khả năng triển khai liên tục các nhiệm vụ tác chiến.

Trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường đáng kể lực lượng tại Trung Đông từ đầu năm nay, nhiều khí tài và binh sĩ hiện đang được rút dần khỏi khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm. Các tiêm kích A-10, F-22, F-15E cùng nhiều lực lượng khác đã bắt đầu trở về nước, đặt ra câu hỏi về quy mô hiện diện quân sự lâu dài của Washington tại Trung Đông khi các cuộc thương lượng với Iran vẫn tiếp diễn.