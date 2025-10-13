Lũ rút, EVNHANOI khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn điện

(VTC News) -

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân khu vực ngập úng cần đặc biệt lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn điện, nhất là trong và sau khi nước rút.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra hiện trường tại khu vực Sóc Sơn.

Tính đến đến 7h ngày 13/10, còn 9.974 khách hàng chưa được cấp điện do ảnh hưởng của ngập úng. Trong đó, tại khu vực xã Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc là những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 9.054 hộ dân phải tạm ngừng cấp điện do mực nước sông Cầu rút chậm.

Lực lượng của Công ty Điện lực Sóc Sơn vẫn đang túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng khôi phục điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo. Ngoài ra, tại xã Thư Lâm, Phúc Thịnh thuộc khu vực quản lý của Công ty Điện lực Đông Anh, khoảng 909 khách hàng chưa được cấp điện trở lại do khu vực vẫn đang ngập úng cục bộ.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại khu vực ngập úng thuộc xã Trung Giã.

EVNHANOI khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện khi nước rút, cụ thể:

Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà: Nước ngấm có thể gây hư hỏng, chập cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Quan sát kỹ dây dẫn và ổ cắm điện: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như cháy xém, rò rỉ điện hoặc ổ cắm còn ẩm ướt, cần ngừng sử dụng và thay thế ngay.

Không bật lại các thiết bị điện (tivi, tủ lạnh, quạt, máy giặt...) khi chưa được kiểm tra hoặc sấy khô hoàn toàn.

Đối với hệ thống dây dẫn điện ngầm hoặc khu vực có cáp điện từng bị ngập: Cần liên hệ người có chuyên môn để kiểm tra, đánh giá toàn diện trước khi sử dụng.

Chỉ đóng điện trở lại khi đã chắc chắn các thiết bị, dây dẫn, ổ cắm, cầu dao… hoàn toàn khô ráo và không bị hư hại.

Bên cạnh đó, đối với các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, khu công nghiệp, EVNHANOI khuyến cáo các đơn vị quản lý kiểm tra kỹ hệ thống tủ điện, trạm biến áp, máy bơm, hệ thống chiếu sáng trước khi cấp điện trở lại, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực còn ẩm ướt hoặc có nguy cơ tái ngập.

An toàn điện sau ngập lụt là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. EVNHANOI khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn điện để bảo vệ gia đình và cộng đồng.