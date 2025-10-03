Lotte nói muốn tiếp tục làm dự án Eco Smart City ở khu đô thị Thủ Thiêm

(VTC News) -

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte), nêu tại buổi làm việc với UBND TP.HCM do ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trước đó, ngay khi nhận văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, liên quan đến những vướng mắc tại dự án Eco Smart City ở Thủ Thiêm, lãnh đạo thành phố đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và đại diện các sở, ngành làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC chiều 3/10.

Ngày 12/9, UBND TP.HCM có văn bản báo cáo Thủ tướng các kiến nghị của nhà đầu tư, đó là việc miễn áp dụng khoản thu bổ sung 5,4% theo nghị định 103/2024; cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte; cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Chính phủ đã gửi văn bản, yêu cầu các bộ ngành báo cáo, cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất này.

Theo đại diện Lotte, tập đoàn cũng đã có các buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về các vướng mắc của dự án. TP.HCM đã tiếp nhận các kiến nghị, đồng thời có báo cáo gửi lên Thủ tướng.

Để tháo gỡ các vướng mắc và tiếp tục thực hiện dự án, phía Lotte đề xuất 3 nội dung.

Thứ nhất, cho phép Tập đoàn được điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong nội bộ liên danh các công ty của Lotte.

Thứ 2, chấp thuận cho các nhà đầu tư bên ngoài được tham gia góp vốn vào dự án, với tỷ lệ không quá 35%.

Thứ 3, kiến nghị xem xét miễn khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với tiền sử dụng đất.

Tập đoàn cũng kiến nghị cơ quan chức năng ban hành một thông báo nộp tiền sử dụng đất mới, đồng thời hủy bỏ thông báo đã được ban hành trước đó.

“Chúng tôi thống nhất tiếp tục trao đổi, đề xuất để có cơ hội tiếp tục thực hiện dự án. Nếu các kiến nghị được giải quyết, chúng tôi quyết tâm thực hiện dự án này. Lotte khẳng định chắc chắn về cam kết nếu các đề xuất của TP về dự án được Chính phủ chấp thuận, Lotte sẽ ngay lập tức triển khai”, ông Jun Sung Ho - Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, cho biết.

Đại diện Lotte khẳng định nếu các khó khăn, kiến nghị được tháo gỡ, công ty quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Lương Ý)

Ông Phan Văn Dũng, đại diện Thuế TP.HCM, cho biết các thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã được ban hành và gửi đến doanh nghiệp theo đúng quy trình. Căn cứ theo luật, thông báo này đã quá hạn nộp. Tính đến 3/10, hệ thống ghi nhận số tiền phạt chậm nộp phát sinh là 120 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, phía Lotte kiến nghị được tạm dừng hiệu lực của thông báo nộp tiền sử dụng đất trong lúc chờ Chính phủ giải quyết các kiến nghị.

Tuy nhiên, đại diện Thuế TP.HCM cho biết việc này hiện chưa có trong các quy định. Do vậy trong kiến nghị gửi Thủ tướng, UBND TP.HCM phải nêu rõ nội dung này, để được xem xét giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố ghi nhận và sẽ đề xuất các yêu cầu của Tập đoàn Lotte. TP.HCM rất mong nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, tiếp tục thực hiện dự án, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với từng kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ trao đổi với từng sở ngành, để có hướng giải quyết.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ngay sau buổi làm việc này, thành phố sẽ có thông tin báo chí chính thức để công khai, minh bạch thông tin. Mục đích là để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh, tránh những hiểu lầm không đáng có trong dư luận.

Sau lễ khởi công năm 2022, dự án Eco Smart City không thể tiếp tục thi công do các vướng mắc chưa tháo gỡ. (Ảnh: Lương Ý)

"Qua đây, tôi cũng đề nghị Tập đoàn Lotte và cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài hãy tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của TP.HCM. Chúng tôi cam kết thành phố sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Trước đó, ngày 20/8, Công ty Lotte Properties HCMC gửi công văn đến UBND TP.HCM, thông báo muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công ty thông báo không thể tiếp tục triển khai dự án, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án, hoàn trả quyết định giao và cho thuê đất do UBND TP.HCM ban hành ngày 24/8/2022.

Sau thông tin Tập đoàn Lotte xin trả lại dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm, có doanh nghiệp gửi kiến nghị lên UBND TP.HCM đề xuất được làm dự án này.

Tuy nhiên theo Sở Tài chính, Sở đã có công văn gửi doanh nghiệp, với nội dung hiện chưa có cơ sở xem xét kiến nghị, vì Tập đoàn Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án theo đúng quy định.