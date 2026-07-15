Link xem trực tiếp Anh vs Argentina 2h ngày 16/7, bán kết World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam), thuộc bán kết World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Argentina nhanh nhất.

Trận Anh vs Argentina được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. (Ảnh: Reuters)

Xem trực tiếp Anh vs Argentina trên kênh nào?

Anh gặp Argentina là một trong những cặp đấu căng thẳng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trận Anh vs Argentina diễn ra trên sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Đây là trận đấu thuộc vòng bán kết World Cup 2026, đội thắng ở trận đấu này sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Trận Anh vs Argentina được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Thông tin nhanh trận Anh vs Argentina Thời gian: 2h ngày 16/7. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bán kết World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina hôm nay

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Tại Việt Nam, bản quyền phát sóng World Cup 2026 thuộc sở hữu của VTV. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Anh vs Argentina trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 thông qua sóng truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTV Go, FPT Play, TV360.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trận Anh vs Argentina trên VTV: https://vtvgo.vn/home

Thông tin trận Anh vs Argentina

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam). Đây là trận bán kết thứ hai của giải đấu, diễn ra sau cặp Pháp vs Tây Ban Nha.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina nghiêng về đại diện châu Âu nhưng chênh lệch rất nhỏ (38,2% - 32%). Khả năng trận đấu phải vào đến hiệp phụ lên tới gần 30%.

Anh vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở tứ kết. Trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 1/8. Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục là những điểm tựa quan trọng của đội tuyển Anh trong hành trình tìm suất vào chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.

Argentina đánh bại Thụy Sỹ 3-1 ở tứ kết, sau khi vượt qua Ai Cập 3-2 tại vòng 1/8. Nhà đương kim vô địch vẫn dựa nhiều vào Lionel Messi, đồng thời có thêm các lựa chọn chất lượng trên hàng công như Julian Alvarez và Lautaro Martinez.

Về lực lượng, Anh không có Jarell Quansah vì án treo giò, trong khi Jordan Henderson gặp vấn đề ở cổ tay. Argentina không có ca vắng mặt bắt buộc đáng chú ý trước trận. Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup, với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.