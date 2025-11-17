Đóng

Liều mình vượt lũ: Tài xế và xe đầu kéo bị cuốn trôi

Tài xế xe đầu kéo tự ý mở rào chắn, vượt qua cầu tràn La Lay (Quảng Trị) đã bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

