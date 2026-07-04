(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 4/7 và sáng 5/7 có 2 trận đấu. Canada sẽ gặp Morocco trên sân NRG (Mỹ). Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Paraguay và Pháp tại sân vận động Lincoln Financial Field (Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 4/7 và sáng 5/7

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 5/7 0h Canada vs Morocco VTV3, VTV6, VTV9 5/7 4h Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6, VTV9

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Morocco đang duy trì phong độ thuyết phục với chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 13 chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouahbi, “Sư tử Atlas” trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026.

Ở vòng bảng, Morocco tạo dấu ấn khi hòa Brazil 1-1, trước khi thắng Scotland và Haiti. Đến vòng 1/16, họ tiếp tục gây tiếng vang bằng màn ngược dòng trước Hà Lan và giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Vì vậy, cuộc đối đầu Morocco hứa hẹn là thử thách không nhỏ với chủ nhà Canada. Dù có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả Bắc Mỹ, Canada vẫn bị đánh giá thấp hơn trước một Morocco giàu kinh nghiệm, kỷ luật và sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt.

Đội bóng của Didier Deschamps toàn thắng 4 trận tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Paraguay vào vòng 1/8 bằng kịch bản giàu cảm xúc. Đội bóng của Gustavo Alfaro hòa Đức 1-1 sau 120 phút, rồi thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Đây mới là lần thứ hai Paraguay vượt qua một trận knock-out World Cup, sau chiến thắng trước Nhật Bản cũng bằng luân lưu ở vòng 1/8 năm 2010.

Pháp đang ở trạng thái trái ngược. Đội bóng của Didier Deschamps toàn thắng 4 trận tại World Cup 2026, ghi 3 bàn trở lên trong mọi trận và có nhiều hướng tấn công cùng lúc. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tạo ra tốc độ xử lý rất cao ở 1/3 sân cuối.

Paraguay cần kéo trận đấu về nhịp va chạm, giữ cự ly hẹp và hạn chế khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên. Tuy nhiên, nếu Pháp mở tỷ số sớm, đại diện Nam Mỹ sẽ rất khó duy trì cấu trúc phòng ngự từng khiến Đức bế tắc.