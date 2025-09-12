Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026

17:26 12/09/2025 Hậu trường
Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026 khởi tranh hôm nay 12/9. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa câu lạc bộ TP.HCM (trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đồng Tháp.
Câu lạc bộ Khánh Hòa được vào thẳng vòng sau do đối thủ theo lịch thi đấu ban đầu là Hòa Bình không tham dự giải.
CLB Gia Định đổi tên thành Phú Thọ, chuyển trụ sở đến địa phương mới và thi đấu ở sân vận động Việt Trì trong trận gặp Ninh Bình ngày 13/9.
Vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 chỉ có 2 cặp đấu giữa các đội V.League với nhau. CLB Đông Á Thanh Hóa chạm trán HAGL lúc 18h ngày 13/9. Thể Công Viettel đối đầu Hà Nội FC lúc 19h15 ngày 14/9.
Toàn bộ các trận đấu của Cúp Quốc gia 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.
|Ngày giờ
|Kênh trực tiếp
|Trận đấu
|12/9 - 17h
|FPT Play, HTV3, TV360, MyTV, SCTV
|TP.HCM vs Đồng Tháp
|13/9 - 18h
|FPT Play
|Long An vs Quy Nhơn United
|13/9 - 18h
|FPT Play
|Phú Thọ vs Ninh Bình
|13/9 - 18h
|FPT Play
|Thanh Hóa vs HAGL
|14/9 - 16h
|FPT Play
|ĐH Văn Hiến vs Bắc Ninh
|14/9 - 18h
|FPT Play
|Hà Tĩnh vs Quảng Ninh
|14/9 - 18h
|FPT Play
|Đà Nẵng vs Thanh Niên TP.HCM
|14/9 - 19h15
|FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV
|Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
|14/9 - 19h15
|FPT Play
|Thể Công Viettel vs Hà Nội