Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 2/11 và rạng sáng ngày 3/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 2/11 và rạng sáng 3/11 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, Serie A, MLS Cup, Bundesliga, Ligue 1,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 2/11 và rạng sáng 3/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 02/11 - 21h00: West Ham vs Newcastle

- Ngày 02/11 - 23h30: Man City vs Bournemouth

Man City chạm trán Bournemouth tại Premier League.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 02/11 - 18h00: Thanh Hóa vs Viettel

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 02/11 - 20h00: Levante vs Celta Vigo

- Ngày 02/11 - 22h15: Alaves vs Espanyol

- Ngày 03/11 - 00h30: Barcelona vs Elche

- Ngày 03/11 - 03h00: Real Betis vs Mallorca

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 02/11 - 18h30: Hellas Verona vs Inter

- Ngày 02/11 - 21h00: Fiorentina vs Lecce

- Ngày 02/11 - 21h00: Torino vs Pisa

- Ngày 03/11 - 00h00: Parma vs Bologna

- Ngày 03/11 - 02h45: AC Milan vs AS Roma

Lịch thi đấu MLS Cup

- Ngày 03/11 - 06h30: Columbus Crew vs FC Cincinnati

- Ngày 03/11 - 08h30: Austin FC vs Los Angeles FC

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 02/11 - 21h30: FC Cologne vs Hamburger SV

- Ngày 02/11 - 23h30: Wolfsburg vs Hoffenheim

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 02/11 - 21h00: Rennes vs Strasbourg

- Ngày 02/11 - 23h15: Toulouse vs Le Havre

- Ngày 02/11 - 23h15: Lens vs Lorient

- Ngày 02/11 - 23h15: Lille vs Angers

- Ngày 02/11 - 23h15: Nantes vs Metz

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 02/11 - 21h00: Bari vs Cesena FC

- Ngày 02/11 - 21h00: Catanzaro vs Venezia

- Ngày 02/11 - 21h00: Modena vs Juve Stabia

- Ngày 02/11 - 23h15: Monza vs Spezia

- Ngày 03/11 - 01h30: Sampdoria vs Mantova

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 02/11 - 16h00: Bắc Ninh vs Đại học Văn Hiến

- Ngày 02/11 - 17h00: Quảng Ninh vs Long An

- Ngày 02/11 - 18h00: Quy Nhơn vs TPHCM

- Ngày 02/11 - 18h00: Thanh niên TP. Hồ Chí Minh vs Trường Tươi Đồng Nai

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 02/11 - 19h30: Westerlo vs Genk

- Ngày 02/11 - 22h00: Oud-Heverlee Leuven vs Gent

- Ngày 03/11 - 00h30: St.Truiden vs Royal Antwerp

- Ngày 03/11 - 01h15: Raal La Louviere vs Cercle Brugge

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 02/11 - 22h30: AVS Futebol SAD vs Tondela

- Ngày 03/11 - 01h00: Arouca vs Moreirense

- Ngày 03/11 - 03h30: FC Porto vs SC Braga

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 02/11 - 12h00: Gwangju FC vs Jeju United

- Ngày 02/11 - 14h30: Suwon FC vs Daegu FC

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 02/11 - 18h15: Heracles vs PEC Zwolle

- Ngày 02/11 - 20h30: FC Groningen vs FC Twente

- Ngày 02/11 - 20h30: Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar

- Ngày 02/11 - 22h45: FC Utrecht vs NEC Nijmegen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 02/11 - 20h00: FC Andorra vs Cadiz

- Ngày 02/11 - 22h15: Cordoba vs AD Ceuta FC

- Ngày 02/11 - 22h15: Sporting Gijon vs Las Palmas

- Ngày 03/11 - 00h30: Castellon vs Malaga

- Ngày 03/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Deportivo

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 02/11 - 21h00: Celtic vs Rangers

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 02/11 - 19h30: VfL Bochum vs Magdeburg

- Ngày 02/11 - 19h30: Paderborn vs Greuther Furth

- Ngày 02/11 - 19h30: Fortuna Dusseldorf vs Kaiserslautern

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 02/11 - 19h15: Brunei DPMM vs Negeri Sembilan

- Ngày 02/11 - 20h00: Pulau Pinang vs Imigresen FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 02/11 - 15h30: PSM Makassar vs Madura United

- Ngày 02/11 - 19h00: Persebaya Surabaya vs Persis Solo

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 02/11 - 13h00: Central Coast Mariners vs Wellington Phoenix

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 02/11 - 18h00: Arsenal Dzerzhinsk vs Gomel

- Ngày 02/11 - 20h00: Dinamo Minsk vs FK Slutsk

- Ngày 02/11 - 22h00: Neman Grodno vs BATE Borisov

- Ngày 03/11 - 00h00: Torpedo Zhodino vs FC Minsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 02/11 - 14h30: Qingdao Hainiu vs Wuhan Three Towns

- Ngày 02/11 - 18h35: Yunnan Yukun vs Qingdao West Coast

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 02/11 - 17h45: PFC CSKA Sofia vs Montana

- Ngày 02/11 - 20h15: Arda Kardzhali vs Levski Sofia

- Ngày 02/11 - 22h45: Cherno More Varna vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 02/11 - 22h00: Slaven vs Hajduk Split

- Ngày 03/11 - 00h15: Osijek vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 02/11 - 20h30: Zorya vs Rukh Lviv

- Ngày 02/11 - 23h00: Shakhtar Donetsk vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 02/11 - 20h00: Lugano vs St. Gallen

- Ngày 02/11 - 22h30: Luzern vs Grasshopper

- Ngày 02/11 - 22h30: Young Boys vs Basel

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 02/11 - 20h30: UTA Arad vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 02/11 - 22h45: Hermannstadt vs Otelul Galati

- Ngày 03/11 - 01h30: CS Universitatea Craiova vs FC Rapid 1923

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 02/11 - 18h15: Gornik Zabrze vs Arka Gdynia

- Ngày 02/11 - 20h45: Lech Poznan vs Motor Lublin

- Ngày 02/11 - 23h30: Jagiellonia Bialystok vs Rakow Czestochowa

- Ngày 03/11 - 02h15: Widzew Lodz vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 02/11 - 22h00: Cliftonville vs Linfield

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 03/11 - 02h00: Bahia vs RB Bragantino

- Ngày 03/11 - 02h00: Ceara vs Fluminense

- Ngày 03/11 - 02h00: Corinthians vs Gremio

- Ngày 03/11 - 04h30: Internacional vs Atletico MG

- Ngày 03/11 - 04h30: Juventude vs Palmeiras

- Ngày 03/11 - 06h30: Vasco da Gama vs Sao Paulo

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 03/11 - 02h00: Estudiantes de la Plata vs Boca Juniors

- Ngày 03/11 - 04h30: Godoy Cruz vs San Martin San Juan

- Ngày 03/11 - 06h30: River Plate vs Gimnasia LP

Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica

- Ngày 03/11 - 00h00: C.S. Cartagines vs Deportiva San Carlos

- Ngày 03/11 - 08h00: AD Municipal Liberia vs LD Alajuelense

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 03/11 - 00h00: Coban Imperial vs Aurora FC

- Ngày 03/11 - 04h00: Deportivo Mictlan vs Guastatoya

- Ngày 03/11 - 09h00: Club Xelaju vs CSD Municipal

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 03/11 - 01h00: Pumas vs Tijuana

- Ngày 03/11 - 06h00: Queretaro FC vs Mazatlan FC

- Ngày 03/11 - 08h00: Pachuca vs CD Guadalajara

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 03/11 - 01h15: Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Maccabi Netanya

