Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 09/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 06h15 - 13h00 Mất điện trạm Phan Chu Trinh 2, Phan Chu Trinh 4, Phan Chu Trinh 5, công ty Dược Medipharco T1. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Thay tủ RMU Phan Chu Trinh 2

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 07h00 - 16h30 Mất điện trạm bơm Hương Văn, Tứ Hạ T2, Tứ Hạ T5, Tứ Hạ T6, Tứ Phú, Văn Đông 4. Đội quản lý điện Hương Trà Di dời đường dây trung thế từ VT 147 đến 152/8 XT 472 Huế 2 phục vụ mở rộng đường Sông BồXử lý tồn tại ĐD 472 Huế 2

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm bơm Thủy Phù 4, bơm Vinh Thái, Thủy Phù 3, Tân Khai, bơm Thủy Phù 1. Đội quản lý điện Hương Thủy Thay cột các vị trí 51A/5, 51A/8, 51A/9, 51A/10 nhánh rẽ đi Thủy Phù 3 XT 474 Phú Bài 09/10/2025 từ 07h30 - 10h30 Mất điện trạm Thủy Phương 1, Thủy Phương 10, Hói Cây Sen, bơm Thủy Dương, chi cục thế khu vực Hương Phú, đèn đường Thủy Dương 2, Đội quản lý điện Hương Thủy Thay CSV, bọc cách điện tại LBS 472-7/79 Khúc Thừa Dụ, bọc cách điện TBA Chi cục Thuế, Đèn đường Thủy Phương 2, xử lý cột hạ thế nghiêng vị trí B1 TBA Thủy Phương 1 theo CV UBND Phường Thanh Thủy

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 06h00 - 14h30 Mất điện trạm Sân Bay Tây Lộc 2. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách, đấu lèo cáp ngầm 22 kV tại vị trí cột 100-2/5 TC TBA SB Tây Lộc 1 đi TBA SB Tây Lộc 2. Lắp xà và đấu nối cáp ngầm đi TBA Thái Phiên 2 (XDM). Xử lý nâng đường dây hạ thế TBA SB Tây Lộc 2 vượt đường La Sơn Phu Tử đảm bảo giao thông. 09/10/2025 từ 07h00 - 15h30 Mất điện trạm Nguyễn Hữu Dật. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay dây hạ thế xuất tuyến B TBA Nguyễn Hữu Dật từ vị trí cột B5 đến vị trí cột B5/3 qua vườn dân, chuyển đấu nối dây trước công tơ sang đường dây mới, kết gọn chỉnh trang hệ thống đo đếm từ vị trí cột B5 đến cột B5/3 TBA Nguyễn Hữu Dật

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 07h00 - 07h15 Mất điện trạm Đông Xuyên, La Văn Hạ, Phú Lương A. Đội quản lý điện Quảng Điền Thay sứ, bulong từ 105/15 đến 105/39, nhánh rẽ đi TBA Phú Lương A và nhánh rẽ đi TBA Đông Xuyên, Khắc phục tồn tại bão số 10.

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm T1-A Roàng. Đội quản lý điện A Lưới Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT177/8 đến VT177/8/1, lắp CSV VT177/8

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 09/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

