Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/10/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Sơn Hạ 10. Đội quản lý điện Sơn Hà Đấu nối Đ.D hạ áp XDM vào tủ điện TBA Sơn Hạ 10

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/10/2025 từ 07h30 - 08h30 Mất điện trạm Chợ Chùa 3, Hành Minh 3, Hành Minh 4, Hành Minh 8. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Tháo lèo 03 pha hiện hữu đấu nối từ lưới đến cực trên FCO TBN402 Chợ Chùa tại cột số 116/3 NR Hành Nhân thuộc XT479/110kV Quảng Phú. Cố định 03 lèo vào vị trí chắn chắn sau khi tháo. 09/10/2025 từ 14h30 - 15h30 Mất điện trạm Chợ Chùa 3, Hành Minh 3, Hành Minh 4, Hành Minh 8. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Lắp đặt cảm biến dòng điện và cụm đấu rẽ và đấu nối cho cụm bù trung thế tự động TBN 402 Chợ Chùa tại cột số 116/3 NR Hành Nhân thuộc XT479/110kV Quảng Phú nghiệm thu đóng điện

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 09/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

