Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 08/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 06h00 - 13h10 Mất điện trạm Tây Lộc 1. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Thay MBA Tây Lộc 1, đợi lắng dầu MBA. Tách cáp trước công tơ ra khỏi thanh cái hạ thế TBA Tây Lộc 1

Lịch cúp điện phường Thuận An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 07h00 - 13h10 Mất điện trạm Vỹ Dạ 4, Vỹ Dạ 13. Đội quản lý điện Phú Vang Sang chuyển đường dây hạ thế cáp vặn xoắn ABC 4x95 qua cột mới tại vị trí A13 thuộc TBA Vỹ Dạ 4. 08/10/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm bơm Phú Đa, Phú Đa T5. Đội quản lý điện Phú Vang Kéo dây hạ thế từ TBA T6 Phú Đa đến vị trí A9 TBA Bơm Phú ĐA, đấu nối sang tải tại vị trí A9 TBA Bơm Phú Đa sang TBA T6 Phú Đa.

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 07h45 - 10h45 Mất điện trạm Phò Nam, Phước Yên, La Vân Thượng, rau má Quảng Thọ, bơm Tân Thành. Đội quản lý điện Quảng Điền Chuyển 03 XT hạ thế XDM lên cột đảm bảo độ cao an toàn. Ép đầu cốt, đấu nối các XT hạ thế vào AB của tủ điện hạ thế TBA Phò Nam.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 08/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.