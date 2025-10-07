Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/10/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 08/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm KQH Phường Ngô Mây. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện lắp đặt FCO PĐ, tháo gỡ thu hồi DCL473-7/68/9 Ngô Mây

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 07h30 - 14h00 Mất điện trạm Khối 10, Dân tộc nội trú. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội SCĐN - QNPC tách lèo tại vị trí BT52 phục vụ công tác Xử lý mất an toàn đường dây 22 kV thuộc XT 473DTO từ BT 46 đến BT 47 (SCTX VB: 3293/QĐ-QNPC ngày 22/09/2025 đã duyệt). 08/10/2025 từ 15h00 - 16h00 Mất điện trạm Khối 10, Dân tộc nội trú. Đội quản lý điện Đăk Tô Đội SCĐN - QNPC đấu lại lèo tại vị trí BT52 sau khi công tác Xử lý mất an toàn đường dây 22 kV thuộc XT 473DTO từ BT 46 đến BT 47 thực hiện xong

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 15h00 - 12h00 Mất điện trạm Cầu Vồng, Đăk Hà 4. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Lộc Phát thi công chuyển dây hạ thế sau TBA Cầu Vòng để thu hồi cột cũ. Đội quản lý điện Đăk Hà chuyển lưới hạ thế thuộc TBA Đăk Hà 4.

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Đăk Lúp, Tu Thôn, Đắk Lai, Trung Tâm Hành Chính Đắk Nên, Kiểm Lâm - Y Tế, Làng Vương - Xô Luông, Tu Rét 2, Xô Thác 2, Tu Ngú, Tu Rét. Đội quản lý điện Kon PLong Công ty TNHH XD và TM Quang Vinh Kon Tum thi công di dời đường dây trung thế 22Kv thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi. Đội quản lý điện Kon Plong tăng dây đảm bảo an toàn khoảng trụ BT218-BT219, làm néo chỉnh tru nghiêng BT219 kết hợp chặt hạ cây khô ngoài hành lang có nguy cơ ngã đỗ vào đường dây khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Lịch cúp điện xã Nghĩa Hành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Long Môn 8, Long Môn 4, Long Môn 5, Long Môn 6, Long Môn 7, trạm Y tế Long Môn. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Lắp đặt xà, FCO tại cột 296/7 sau PĐ Long Môn (XDCB2025)Thay sứ đứng 22kV kém chất lượng, vận hành không an toàn tại cột 296/28 PĐ Long Môn Thay FCO chất lượng kém vận hành không an toàn tại TBA Long Môn 1Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 296/18 đến cột 296/38 PĐ Long Môn 08/10/2025 từ 13h30 - 16h30 Mất điện trạm Thanh An 6. Đội quản lý điện Nghĩa Hành Lắp đặt LTD tại cột TBA Thanh An 6 (XDCB2025)Thi công kéo dây dẫn hạ thế và đấu nối đường dây hạ thế thuộc TBA Thanh An 6 (XDCB 2024)

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 09h30 - 12h00 Mất điện trạm NLMT Nhật Quang. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Nhật Quang 08/10/2025 từ 13h30 - 16h00 Mất điện trạm NLMT Nhật Anh. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMTMN Nhật Anh

Lịch cúp điện xã Thọ Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/10/2025 từ 08h00 - 16h30 Mất điện trạm Tịnh Kỳ 1, Tịnh Kỳ 6, Tịnh Kỳ 8. Đội quản lý điện Sơn Tịnh TBA Tịnh Kỳ 1: Cải tạo và thay thế nâng tiết diện dây XT I, II sau TBA Tịnh Kỳ 1 sử dụng dây LV ABC4x120mm2 (TBA-II/20 và TBA-I/16)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 08/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.