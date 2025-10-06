Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/10/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 07/10/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h00 - 14h30 Mất điện trạm Tây Lộc 3. Đội quản lý điện Bắc Sông Hương Tách , đấu lèo 22 kV xuống 03 FCO TBA Tây Lộc 3 tại vị trí cột 62/1 thuộc XT 478 Huế 2 (phục vụ thay MBA)Thay MBA Tây Lộc 3, đợi lắng dầu MBA;

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h30 - 17h30 Mất điện trạm Trung Đoàn Bộ Binh 6, Thành Phát (TMDV&ĐTXD), Nhà Công Vụ Kho 890, Cây Xăng Xanh Pôn, Nhựa Thế Phượng. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp xà, kéo dây chống sét từ VT 57 đến 69 XT 484 Huế 1 07/10/2025 từ 08h00 - 11h00 Mất điện trạm Thanh Lê. Đội quản lý điện Hương Thủy Sang tải hạ thế XT A TBA Thanh Lê tại vị trí A2/2 qua TBA Trưng Nữ Vương cấp

Lịch cúp điện phường Hương Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 07h30 - 11h30 Mất điện trạm Hương Hồ 6, Hương Hồ 3, trạm Bê Tông Nhựa, Trạm Về Nguồn (Trạm 1), Trạm Về Nguồn (Trạm 2), Trạm Về Nguồn (Trạm 3), Chiếu Sáng Đường Tránh Số 2, Đội quản lý điện Hương Trà Lắp chụp cột để nâng độ võng từ VT 146/56-146/57 XT 482 Huế 2 do không đảm bảo khoảng cách an toàn

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 06h15 - 11h00 Mất điện trạm An Phú, Nam Vỹ Dạ 2, Tùng Thiện Vương 1, Thủy Vân 5, Chi cục Thuế TP Huế, Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên, Thủy Vân 9, Thanh Tịnh, Trạm Bơm Số 5 (QLVH XL Nước Thải - Nguyễn Minh Vỹ), Trung Tâm Quan Trắc TN&MT, trạm Sạc Vinfast Phạm Văn Đồng, Ariyana Phạm Văn Đồng, Bệnh Viện Ngoại Khoa Quốc Tế. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Lắp LBS, BAN tại vị trí 19 ĐZ 22kV tuyến 478 Huế 1 đi Phạm Văn Đồng.

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/10/2025 từ 16h00 - 20h00 Mất điện trạm Kim Long Motors. Đội quản lý điện Phú Lộc Tách lèo vị trí 20A/7 XT 474 Cầu Hai và thu hồi đường dây từ vị trí 20A/7 đến TBA Thi Công Kim Long Motors Huế T2

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 07/10/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.